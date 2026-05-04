Dal cortometraggio alla finale: il talento del Cataudella conquista l’Italia

Sono giovani studenti che eccellono in maniera poliedrica in diversi settori. A dare lustro all’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella”, guidato da anni dal dirigente scolastico Enzo Giannone, è stato il team composto da Cristina Maltese, Eva Causarano, Alessandro Iabichino, Matteo Celestre, Claudio Arrabito e Giulio Ferro. Sono loro che hanno disputato con successo le finali delle “Olimpiadi della cultura e del talento”. A Tolfa, cittadina laziale nei pressi di Civitavecchia nell’area metropolitana di Roma, hanno gareggiato circa duecento studenti suddivisi in trentatrè squadra. Massima la bravura per i ragazzi sciclitani del “Cataudella” che si sono distinti nella sfida “CortOlimpiadi” con l’ideazione e la produzione di un cortometraggio della durata di tre minuti dal titolo “Poter scegliere”. Il video è stato già presentato alla scuola con grande successo. Nella “Prova di talento” sul palco i sei liceali sciclitani, accompagnati dalla docente Tiziana Lorefice, sono stati protagonisti sul palco: si sono distinti giungendo alla finale nella “battle” di recitazione ed in quella musicale. Il successo ottenuto a Tolfa è la conferma dei talenti che l’istituto “Cataudella” riesce a formare nel loro cammino scolastico.

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