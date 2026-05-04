Filippo Barone conquista l’Italia: studente di Comiso vince la medaglia Margherita Hack

C’è un nome che in questi giorni illumina la comunità di Comiso ed è quello di Filippo Barone. Studente della terza classe della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “G. Verga”, il giovane talento si è aggiudicato la prestigiosa medaglia “Margherita Hack” ai Campionati Italiani di Astronomia, conquistando il primo posto a livello nazionale.

Un traguardo di grande valore, che arriva al culmine di un percorso iniziato nei mesi scorsi e scandito da selezioni sempre più impegnative. Dopo aver superato la fase iniziale, Filippo era stato ammesso alla gara interregionale, passaggio fondamentale per accedere alla finale nazionale che si è svolta dal 27 al 29 aprile a Monza. Proprio lì, confrontandosi con i migliori studenti d’Italia, è riuscito a distinguersi fino a salire sul gradino più alto del podio.

Filippo Barone non solo ha conquistato la medaglia dedicata a Margherita Hack, simbolo di eccellenza nel campo scientifico, ma ha ottenuto anche l’iscrizione all’albo delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, riconoscimento riservato agli studenti più meritevoli a livello nazionale.

Il risultato, tuttavia, non è solo individuale ma rappresenta l’espressione di una scuola capace di valorizzare i talenti e accompagnarli nella crescita. Un ruolo determinante è stato svolto dai docenti, in particolare dall’insegnante Kentia Barone, che ha seguito la preparazione degli studenti, e dalla dirigente scolastica Maria Cafiso, che ha sostenuto con convinzione le attività didattiche e i progetti dell’istituto.

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