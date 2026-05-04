A Comiso nasce il concorso “Maestro Giovanni Cascone”: musica e memoria al Verga

Dal 5 al 7 maggio l’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” di Comiso ospiterà la prima edizione del concorso musicale “Maestro Giovanni Cascone”, iniziativa dedicata alla memoria dello stimato docente di tromba, figura di riferimento per anni nella formazione musicale del territorio, purtroppo morto in un tragico incidente stradale.

Il concorso nasce per onorare il ricordo del maestro Cascone e per trasformare la sua eredità in un’occasione concreta di crescita artistica per le nuove generazioni.

L’iniziativa rappresenta un appuntamento di grande valore didattico e musicale, pensato per offrire agli studenti un momento di confronto e di valorizzazione del talento. La partecipazione è aperta agli alunni delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, ai licei musicali, alle associazioni del settore e ai privatisti.

Si prevede la presenza di numerose orchestre, gruppi da camera e solisti provenienti da diversi contesti formativi, a testimonianza della vivacità del panorama musicale giovanile.

La commissione giudicatrice sarà composta dai docenti di strumento dell’Istituto “Verga”, con la presidenza affidata al prof. Salvatore Schembari, docente di clarinetto presso il Conservatorio statale “A. Scontrino” di Trapani.

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