Due morti e un ferito: grave incidente tra Ragusa e Modica. Giovanni Cascone e Angela Polizzi le vittime

Un tragico incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla strada che collega Ragusa a Modica, poco dopo il ponte Costanzo. Lo scontro ha coinvolto una moto e una Renault Clio, causando la morte di due persone e il ferimento della conducente dell’auto.

Le vittime sono Giovanni Cascone, di 57 anni, e Angela Polizzi, di 53 anni, entrambi residenti a Ragusa. Marito e moglie viaggiavano a bordo della loro moto quando si è verificato il violento impatto frontale con la Renault Clio.

Alla guida dell’automobile c’era una ragazza di Modica di 28 anni, che è rimasta ferita nell’incidente. Le sue condizioni sono sotto osservazione dopo i trasferimento in ospedale.

Marito e moglie erano entrambi docenti di musica. Avevano trascorso la serata a Scicli, da dove tornavano da un incontro con amici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri per effettuare i rilievi necessari e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. I vigili del fuoco sono stati chiamati per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area.

Le autorità stanno attualmente indagando per determinare le cause dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che lo scontro sia stato particolarmente violento, ma al momento non sono ancora chiari i dettagli su come sia avvenuto. Lo scontro è stato frontale. Per i motociclisti purtroppo non c’è stato nulla da fare.

