Giovanni e Angela, il mondo della musica ragusana piange le due vittime dell’incidente stradale

Nella foto che pubbichiamo Giovanni Cascone e Angela Polizzi, 57 anni e 53 anni, sono sorridenti, felici, innamorati. E’ il ricordo che tutti hanno della coppia ragusana (lei originaria di Ramacca) quanti, tantissimi, li hanno conosciuti. Soprattutto i giovani ragusani che si sono avvicinati al mondo della musica. Erano insegnanti di musica entrambi ma soprattutto avevano un negozio in centro storico tutto dedicato agli strumenti musicali.

A Ragusa non ci sono molti negozi del genere e dunque, anche per la loro gentilezza, come ci riferiscono alcuni giovani musicisti locali, quel negozio è divenuto una tappa fissa per l’acquisto degli strumenti ma anche solo per avere consigli.

Oggi non solo amici e familiari piangono la loro morte ma anche tanti conoscenti, appunto alcuni anche giovani, che ne hanno apprezzato le doti professionali e le qualità umane. Ma a piangerli ci sono anche tanti musicisti con cui Giovanni ha condiviso varie e numerose esibizioni. Sia in concerti strutturati che in bande musicali. I due coniugi stavano viaggiando stanotte a bordo della loro moto quando, per cause ancora in via di accertamento, è avvenuto l’impatto frontale con una Renault Clio.

Sono morti sul colpo i due coniugi. Sulle cause del sinistro, l’ennesimo con esiti drammatici, avvenuto lungo la statale 115. Sono in corso indagini curate dai carabinieri intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e al personale del 118 per ricostruire la dinamica.

