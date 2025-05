Due auto bruciate, palazzo a rischio: notte di fuoco a Comiso

Notte di paura in via dei Papiri a Comiso, dove un violento incendio ha distrutto due autovetture e coinvolto un edificio adiacente, scatenando momenti di panico tra i residenti.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2 del mattino, per cause ancora in fase di accertamento. L’incendio ha rapidamente avvolto le auto parcheggiate in strada, propagandosi fino alla facciata di un palazzo.Il fumo denso e acre è arrivato fino all’interno dell’edificio.

Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con squadre da Vittoria, dal distaccamento aeroportuale di Comiso e con un’autobotte inviata dalla centrale di Ragusa. Grazie al loro tempestivo intervento è stato evitato il peggio.

Quattro persone, residenti al secondo piano dell’edificio colpito, sono state soccorse dal personale del 118 dopo aver inalato fumo. Trasportate in via precauzionale al presidio sanitario, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per chiarire le origini del rogo. Al momento, nessuna pista viene esclusa.

