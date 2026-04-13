Da Acate a Vittoria: il sindaco Fidone valuta il grande passo e ironizza su Aiello: “Prima e dopo di lui esiste soltanto lui”

“Sembra che, prima e dopo di lui, esista soltanto lui”. Commenta così il sindaco di Acate Gianfranco Fidone la notizia della ricandidatura a sindaco di Francesco Aiello. Una notizia che non è affatto una novità: a più riprese, l’attuale primo cittadino, aveva detto della sua volontà di presentarsi per il secondo mandato consecutivo. Se dovesse essere eletto sarebbe sindaco di Vittoria per l’ottava volta: un record difficilmente eguagliabile.

Gianfranco Fidone, a sua volta, in qualche occasione ha lasciato trapelare – sia pure a mezzi termini – di essere tentato dall’avventura vittoriese ed è molto critico nei confronti della giunta attuale, anche se il suo ex partito, la Democrazia Cristiana, ha sempre sostenuto Aiello. “Se Vittoria vi sta bene così com’è ridotta, i vittoriesi devono votare Aiello, che si riproporrà a 81 anni per fare il sindaco per la settima o l’ottava volta. Io credo, invece, che Vittoria sia una città che merita, una volta per tutte, di guardare al futuro e di dimenticare il passato. Mi dispiace che la classe politica che sta intorno ad Aiello, in cui scorgo diversi uomini e donne di valore, venga mortificata per l’ennesima volta da chi pensa che, prima e dopo di lui, esista soltanto lui”.

Fidone, dunque, invita a guardare il futuro e dimenticare il passato. Ma non spiega quali siano – a suo parere – gli orizzonti possibili del futuro.

Sono i primi approcci, le prime avvisaglie, di una campagna elettorale che nei mesi prossimi entrerà nel vivo.

E l’ex partito di Fidone, la DC, cerca di porsi come interlocutore fattivo dell’attuale giunta. Lo fa occupandosi del problema annoso della sabbia che, a causa dei venti, invade spesso le strade del litorale di Scoglitti. Aiello ha annunciato di voler avviati degli interventi di mitigazione del fenomeno di accumulo di sabbia. Il gruppo consiliare della Dc, composto da Rosetta Noto, Concetta Fiore, Giacomo Romano , Giannella Iabichella e il capogruppo Marco Greco plaude all’iniziativa del sindaco. Quel problema infatti era stato segnalato dalla stessa Dec come prioritario con alcuni emendamenti al DOP e al bilancio di previsione. “Ora ci aspettiamo che il sindaco voglia replicare per un’altra questione cruciale per il territorio, ovvero le gravi condizioni dello Stradale Alcerito. Anche in quel caso il nostro gruppo aveva presentato un importante emendamento al DUP con proposte concrete e puntuali. Noi continueremo a proporre soluzioni serie, concrete e nell’interesse esclusivo della comunità”.

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