Bimbo di un anno muore a causa di sospetta meningite

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Un bimbo di poco più di un anno, originario di Vittoria, è morto ieri pomeriggio in ospedale a Catania, a causa di una sospetta meningite.

Il piccolo, 16 mesi, aveva accusato sintomi di un malessere e i genitori lo avevano portato in ospedale due sere orsono. Dopo le prime cure il bimbo era stato rimandato a casa. L’indomani, a causa di una febbre alta e di altri sintomi, era stato riportato in ospedale. Viste le sue condizioni, dal Pronto Soccorso, dopo le prime cure, è stato trasferito a Catania, ma il suo cuore ieri sera ha cessato di battere. Il bimbo non ce l’ha fatta.

Secondo quanto si e appreso il bimbo era vaccinato. Le autorità sanitarie avvieranno ora la profilassi prevista in questi casi e, dopo aver verificato con certezza le cause del decesso, avviare le procedure necessarie.

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