Vasto incendio in contrada Pozzillo a Ragusa, auto dirottate verso Marina di Ragusa: in azione vigili del fuoco, Protezione civile ed elicottero

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

RAGUSA – Un incendio di sterpaglie ha interessato nel pomeriggio di oggi una vasta area in contrada Pozzillo, nel territorio di Ragusa. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 15, rendendo necessario l’intervento di diverse squadre operative.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una squadra AIB del Corpo Forestale, un gruppo di volontari della Protezione civile e un’unità della Polizia di Stato per la gestione della viabilità.

A causa della propagazione delle fiamme in aree impervie, è stato richiesto anche l’intervento di un canadair della flotta aerea regionale, che ha supportato le operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio.

Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza, la viabilità della zona è stata modificata: gli automobilisti in transito sono stati fatti tornare indietro e dirottati verso la strada per Marina di Ragusa.

Il personale è ancora impegnato sul posto per completare le operazioni di bonifica e assicurarsi che non rimangano focolai attivi.

© Riproduzione riservata