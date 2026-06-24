Nessun cane impiccato a Ibla; carcassa lanciata da dirupo per evitare “procedure di smaltimento”

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Nessun cane impiccato, diversamente da quanto aveva scritto il sindaco di Ragusa, che si basava sulle prime informazioni. La storia è diversa. Il povero animale era un cane microchippato e soffriva di una grave patologia che qualche giorno fa lo ha portato alla morte. In base alle indagini (ancora in corso) dei carabinieri della stazione di Ibla, e a numerosi riscontri raccolti, il povero animale ormai morto per malattia, sarebbe stato gettato in un dirupo incastrandosi tra i rami di un albero. Nessuna corda e, al momento nessun maltrattamento. Un gesto comunque deprecabile, il proprietario si sarebbe disfatto dell’animale per evitare le procedure del seppellimento. Potrebbe rischiare una denuncia per smaltimento illecito e, nel caso venissero accertate omissioni nelle cure dell’animale prima del decesso, anche per maltrattamento.

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