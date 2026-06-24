Amministrative 2028 a Modica. Stornello frena: “Non è tempo di nomi, oggi contano i problemi”

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Nessuna corsa lanciata verso Palazzo San Domenico e nessun percorso già avviato in vista delle elezioni amministrative del 2028. Francesco Stornello, segretario del Circolo del Partito Democratico di Modica, interviene per chiarire le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni dopo la visita in città del segretario regionale del PD Anthony Barbagallo e del deputato regionale Nello Di Pasquale.

La presenza dei due esponenti regionali aveva alimentato il dibattito politico cittadino, soprattutto dopo le parole di apprezzamento espresse da Barbagallo nei confronti dello stesso Stornello, indicato da diversi osservatori come uno dei possibili nomi su cui il centrosinistra potrebbe puntare per le amministrative del 2028.

Un’ipotesi che però il diretto interessato sceglie di ridimensionare, smentendo di fatto l’esistenza di un percorso già definito verso una sua candidatura a sindaco.

Il segretario cittadino del PD sottolinea come il dibattito sui nomi sia oggi prematuro e distante dalle priorità della città. «Non è tempo di nomi. È tempo di costruire un progetto per Modica. Una candidatura non è un punto di partenza, è un punto di arrivo: nasce da un percorso, da una comunità che si organizza, da un partito che decide insieme. I tempi e i modi li sceglieranno i modicani e il PD, quando sarà il momento».

Parole che rappresentano una chiara frenata rispetto alle letture politiche emerse dopo l’incontro dei democratici modicani e che smentiscono l’idea di una candidatura già in preparazione.

“Oggi la priorità è un’altra ed è qui, davanti a noi: il dissesto che pesa sulle famiglie, un centro storico che si svuota, la sanità di prossimità da difendere, un’opposizione seria da fare ogni giorno. È a questo che continuo a dedicarmi”. Da qui il messaggio finale, che chiude almeno per il momento ogni discussione sulle prossime amministrative.

Una presa di posizione netta che, pur senza escludere scenari futuri, conferma come all’interno del Partito Democratico modicano non sia ancora aperta alcuna partita sui nomi e che la costruzione dell’alternativa all’attuale amministrazione passerà prima da un progetto politico condiviso e solo successivamente dalla scelta di un candidato.

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