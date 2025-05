Mangiano, si alzano e scappano: furbetti del sushi a Ragusa

Si siedono, mangiano e poi scappano senza pagare. E’ successo a Ragusa in un noto ristorante giapponese all you can eat, ma la cosa non è passata inosservata ai ristoratori i quali hanno divulgato l’informazione sui social con un post fermo e deciso: “Ai clienti dei tavoli 5 e 6 ieri a cena siete andati via senza saldare l’importo della vostra cene. Vi chiediamo gentilmente di recarvi al più presto nel nostro ristorante per saldare la somma dovuta.

Si fa riferimento a 3 persone. In caso contrario, saremo costretti a intraprendere le azioni necessarie per tutelare i nostri diritti. Confidiamo in una rapida risoluzione della situazione. Grazie per la collaborazione”. Una vergogna. E forse si stenta a crederlo, ma non è la prima volta che accade, anche nello stesso ristorante.

La frustrazione della proprietaria

Abbiamo sentito la gentile proprietaria, infatti, che ci ha confermato questo malcostume, evidentemente molto diffuso: “Non è la prima volta che ci capita quest’anno e anche negli anni scorsi. Con la scusa di andare a fumare, scappano via dal parchggio. La gente non capisce che non è giusto. In questo caso, erano due uomini e una donna: la donna ha preso il menù alla carta e i due uomini quello fisso, in tutto avrebbero dovuto pagare circa 90 euro”. I tre non si sono ancora presentati per saldare il conto, almeno fino a questo momento. Un caso simile era accaduto a Modica, un paio d’anni fa, solo che in quel caso i “furbetti” erano stati individuati dai carabinieri: anche in questo caso, i clienti di un ristorante giapponese all you can eat, una coppia straniera, non aveva pagato il conto di 150 euro.

