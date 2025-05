Furgone incendiato a Villaggio Gulfi: sconosciute le cause, area messa in sicurezza

Momenti di forte tensione questa mattina in via del Mandorlo, nella zona di Villaggio Gulfi, dove un furgone ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento.

L’incendio si è sviluppato in pochi istanti, ma fortunatamente il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo in tempo, evitando il peggio. Nessun ferito, ma tanta paura tra i residenti e gli automobilisti di passaggio.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incendio, su cui sono in corso accertamenti.

