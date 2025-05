“L’ho trovato in salotto!”: il proprietario sorprende il ladro e lo blocca sul balcone. Arrestato 24enne a Modica

Una mattinata che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un arresto in flagranza e un forte segnale per chi pensa che rubare in casa sia un gioco da ragazzi.

A Modica, un giovane di 24 anni, originario di Catania, è stato sorpreso all’interno di un’abitazione privata mentre stava compiendo un furto. A trovarlo faccia a faccia è stato proprio il proprietario di casa, che, senza esitazione, ha cercato di fermarlo. Ne è nata una violenta colluttazione, durante la quale il ladro ha tentato di darsi alla fuga lanciandosi dal balcone dell’appartamento.

Provvidenziale è stata la tempestiva segnalazione dei vicini al numero di emergenza 112: nel giro di pochi minuti, una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha raggiunto l’abitazione, riuscendo a bloccare il malvivente prima che potesse far perdere le sue tracce.

Gli agenti hanno recuperato la refurtiva e proceduto all’arresto del giovane con l’accusa di furto aggravato e tentata rapina aggravata. Condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, il 24enne è stato poi sottoposto all’udienza di convalida, al termine della quale il giudice ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua residenza a Catania.

