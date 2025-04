Attimi di apprensione in via Natalelli a Ragusa: fiamme nei pressi di un appartamento vicino al Trubunale

Incendio in via Natalelli, non distante dal tribunale di Ragusa. Per cause ancora in fase di accertamento le fiamme hanno interessato le adiacenze di un immobile che, al momento dell’incendio, non era occupato da nessuno.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per mettere in sicurezza la zona. Non si registrano feriti, solo qualche danno materiale all’immobile. Sono tutt’ora in corso le ultime fasi di spegnimento e i sopralluoghi per chiarire la dinamica dei fatti.

