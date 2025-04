Scene di follia a Scicli: 41enne aggredisce un uomo davanti ai Carabinieri

Lo hanno arrestato sul fatto, mentre urlava e minacciava la vittima proprio davanti ai Carabinieri. Un 41enne di Scicli è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai militari della Tenenza locale per aver violato un provvedimento restrittivo e per aver aggredito verbalmente un uomo nei pressi della sua abitazione.

Nonostante fosse destinatario di un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi familiari – emesso dal Tribunale di Ragusa agli inizi di aprile – l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha ignorato ogni restrizione, presentandosi nei pressi dell’abitazione della vittima con atteggiamento intimidatorio, proferendo offese e minacce.

La scena è degenerata proprio all’arrivo dei Carabinieri, allertati da una segnalazione: l’uomo ha continuato a inveire contro la vittima, non curandosi minimamente della presenza delle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti per trattenere fisicamente l’esagitato e mettere al sicuro la vittima e i suoi familiari, allontanandoli immediatamente.

Alla richiesta di spiegazioni, il 41enne ha cercato di giustificare la propria presenza sostenendo di essere diretto all’abitazione della madre. Ma la scusa è apparsa poco credibile: era stato infatti sorpreso a meno di 20 metri dalla casa della persona offesa, contro cui ha continuato a inveire anche in presenza dei militari.

Accertata la violazione del provvedimento in essere, i Carabinieri non hanno potuto fare altro che procedere con l’arresto in flagranza. Su disposizione della Procura della Repubblica, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata