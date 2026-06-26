Rapina un bar di via Archimede a Ragusa: arrestato 31enne dai Carabinieri

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Un 31enne di origini colombiane è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa, con il supporto degli agenti della Polizia Locale, con l’accusa di rapina a mano armata ai danni di un bar di via Archimede, nei pressi di piazza Vann’Antò.

L’episodio si è verificato in pieno giorno e rappresenta l’epilogo di una serie di interventi che nelle ore precedenti avevano già visto protagonista la stessa persona, segnalata anche per un furto avvenuto la sera prima a Marina di Ragusa.

Secondo quanto ricostruito, il 31enne si sarebbe presentato nel locale insieme a un altro individuo, chiedendo la somministrazione di superalcolici mentre si trovava verosimilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Al rifiuto da parte del personale, avrebbe reagito estraendo un coltello e minacciando i dipendenti, chiedendo la consegna di denaro e riuscendo comunque ad asportare una bottiglia dal bancone.

La situazione è rapidamente degenerata: dopo aver messo a soqquadro il locale, l’uomo si è allontanato ma è stato intercettato nel dehors da una pattuglia motomontata della Polizia Locale di Ragusa, intervenuta dopo aver notato il trambusto e tentando un primo fermo e l’identificazione.

Poco dopo è giunta sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri che, raccolte le testimonianze dei presenti e visionate le immagini del sistema di videosorveglianza interno, ha proceduto all’arresto del 31enne per rapina a mano armata.

L’uomo, secondo quanto riferito dagli inquirenti, il giorno precedente era già stato coinvolto in un altro intervento dei Carabinieri a Marina di Ragusa per un furto in un esercizio commerciale di piazza Duca degli Abruzzi. In quell’occasione era stato rintracciato e aveva successivamente provveduto a pagare l’intero importo della merce sottratta, estinguendo la contestazione.

Completate le formalità di rito, il 31enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. L’arresto è stato successivamente convalidato dal GIP, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Resta ferma la presunzione di innocenza: il grado di responsabilità dell’indagato dovrà essere accertato in sede giudiziaria, secondo quanto previsto dall’ordinamento.

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