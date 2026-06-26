Il saluto delle Frecce Tricolori a Marina di Modica: pochi minuti in grado di regalare belle emozioni

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È durato pochi minuti, ma è bastato per regalare un momento di emozione a residenti, turisti e villeggianti presenti questa mattina sul lungomare di Marina di Modica.

Alle 12.30 in punto, come da programma, le Frecce Tricolori hanno sorvolato la località balneare lasciando nel cielo le inconfondibili scie verde, bianca e rossa. Per chi si trovava in piazza Mediterraneo e sul lungomare è stato un momento speciale. Con il rombo dei motori, gli sguardi si sono alzati all’unisono verso il cielo e in tanti hanno immortalato con il cellulare quei pochi istanti in cui il Tricolore ha colorato l’azzurro sopra Marina di Modica.

La mattinata era iniziata con l’apertura del “Villaggio Azzurro”, lo spazio dedicato all’Aeronautica Militare, inaugurato in piazza Mediterraneo alla presenza delle autorità. A seguire, l’esibizione della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare ha accompagnato il pubblico nell’attesa del sorvolo.

Pochi minuti, ma sufficienti a lasciare il segno. Un saluto dall’alto, semplice ma suggestivo, che ha rappresentato un’anticipazione dell’atteso Air Show di Noto e ha regalato a Marina di Modica una piccola pagina di orgoglio e di emozione tricolore.

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