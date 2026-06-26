Adesso è arrivata anche la data. La fa la sindaca di Modica, Maria Monisteri che ha spiegato, in una nota anche i dettagli. Il presidio sanitario di Modica Alta riaprirà dal 1 luglio. Le proteste che hanno unito tutti i rappresentanti politici di Modica, concordi nella battaglia, sollevate all’indomani del trasferimento del presidio nella nuova […]
Incidente sulla Sp 60 “Malavita”: deceduta anche la moglie
26 Giu 2026 06:40
Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale di mercoledì 24 giugno, avvenuto sulla Ragusa-Santa Croce, la sp 60. A distanza di poche ore dal decesso del marito 91enne, è deceduta anche la moglie 85enne. Erano i passeggeri di una Toyota Yaris che si è scontrata frontalmente con un pickup Ford. L’autovettura a bordo della quale viaggiavano i due anziani era condotta da un parente.
Le condizioni dei due coniugi erano apparse gravissime ai soccorritori giunti in contrada Mendolilli intorno alle 14.30 di mercoledì. L’anziano marito è deceduto ieri mattina; la moglie ricoverata in condizioni molto gravi è deceduta in serata. Erano entrambi ragusani.
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