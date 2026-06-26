Incidente sulla Sp 60 “Malavita”: deceduta anche la moglie

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Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale di mercoledì 24 giugno, avvenuto sulla Ragusa-Santa Croce, la sp 60. A distanza di poche ore dal decesso del marito 91enne, è deceduta anche la moglie 85enne. Erano i passeggeri di una Toyota Yaris che si è scontrata frontalmente con un pickup Ford. L’autovettura a bordo della quale viaggiavano i due anziani era condotta da un parente.

Le condizioni dei due coniugi erano apparse gravissime ai soccorritori giunti in contrada Mendolilli intorno alle 14.30 di mercoledì. L’anziano marito è deceduto ieri mattina; la moglie ricoverata in condizioni molto gravi è deceduta in serata. Erano entrambi ragusani.









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