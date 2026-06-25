Adesso è arrivata anche la data. La fa la sindaca di Modica, Maria Monisteri che ha spiegato, in una nota anche i dettagli. Il presidio sanitario di Modica Alta riaprirà dal 1 luglio. Le proteste che hanno unito tutti i rappresentanti politici di Modica, concordi nella battaglia, sollevate all’indomani del trasferimento del presidio nella nuova […]
Frontale sulla Ragusa-Santa Croce: c’è una vittima
25 Giu 2026 08:21
E’ deceduto l’uomo, 91enne, rimasto gravemente ferito nel frontale tra due autovetture, una Toyota Yaris e un pickup Ford. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 60, che collega Ragusa a Santa Croce Camerina, intorno alle 15.30, in contrada Mendolilli. I due mezzi sono venuti a scontrarsi frontalmente. L’anziano deceduto e la moglie erano a bordo della Yaris, condotta da un parente. Solo una persona a bordo del pickup. Tutti sono originari di Ragusa. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito gravi. Anche la moglie è stata ricoverata in codice rosso e le sue condizioni sarebbero ancora critiche. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.
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