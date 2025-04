Il teatro “Vittoria Colonna” nel mirino dei malviventi: danni e paura

Neanche i luoghi della cultura sono più al sicuro. Il teatro comunale “Vittoria Colonna” è stato preso di mira da ignoti che, dopo aver scardinato una porta antipanico sul retro della struttura, si sono introdotti all’interno mettendo a soqquadro l’ufficio amministrativo.

L’intento, con ogni probabilità, era quello di trovare denaro contante. Ma il colpo è andato a vuoto: non c’era nulla da rubare e i malviventi si sono dati alla fuga, lasciandosi dietro solo disordine e danni materiali.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, allertate dai responsabili della struttura. Gli agenti della polizia locale di Vittoria, a cui sono state affidate le indagini, stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’identità dei responsabili.

Il tentato furto si inserisce in un contesto più ampio di episodi delinquenziali che stanno colpendo la città e che non si sono fermati nemmeno durante le recenti festività pasquali. Una situazione che genera crescente allarme tra i cittadini, sempre più preoccupati per la sicurezza del territorio. fonte La Sicilia

