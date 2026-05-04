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Al via i lavori sulla SP60: viabilità modificata tra Ragusa e Santa Croce Camerina
04 Mag 2026 17:44
Partono ufficialmente i lavori di ammodernamento della Strada Provinciale 60 “Ragusa – Malavita – Santa Croce Camerina”, un intervento atteso da anni che punta a migliorare sicurezza e viabilità su una delle arterie più trafficate del territorio ibleo.
Il cantiere interesserà il tratto compreso tra il km 13+100 e il km 15+500 e comporterà importanti modifiche alla circolazione: per tutta la durata dei lavori sarà istituito il senso unico in direzione Ragusa–Santa Croce Camerina, con la chiusura della corsia opposta e deviazioni obbligatorie per auto e mezzi pesanti. La nuova viabilità entrerà in vigore dall’11 maggio.
Un progetto strategico da 4,8 milioni di euro
L’intervento rientra nel primo lotto di un più ampio piano di riqualificazione della SP60, finanziato con fondi nazionali e interamente coperto dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
Il progetto prevede l’allargamento della carreggiata per migliorare la fluidità del traffico, la realizzazione di una rotatoria all’incrocio di Magazzè e un sistema moderno di raccolta delle acque meteoriche, con l’obiettivo di ridurre gli allagamenti e mitigare il rischio idrogeologico.
Le aree necessarie sono già state acquisite tramite espropri conclusi, consentendo così l’avvio immediato dei lavori, la cui durata stimata è di circa due anni.
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