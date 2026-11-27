A Modica chi chiede un’occupazione di suolo pubblico, o un’altra autorizzazione comunale, può vedersela negare se lui o un familiare non è in regola con i tributi locali. È l’effetto della delibera del Consiglio comunale n. 37 dell’aprile 2021, approvata su proposta della giunta di allora. Oggi il comitato L’Alternativa Socialista Modica ne chiede la revoca, o almeno una revisione, in una lettera inviata al sindaco e alla stampa e firmata da Antonio Ruta.
Il primo dubbio riguarda chi applica la regola. Secondo il comitato, a decidere oggi è direttamente la Creset, l’agente della riscossione. Ma negare o condizionare un’autorizzazione è un atto amministrativo, con le sue garanzie di motivazione, verifica e tutela del cittadino, che per il comitato spetta al Comune: il concessionario dovrebbe limitarsi a eseguire.
Il rischio per le attività
Il comitato precisa di non mettere in discussione la lotta all’evasione. Contesta però gli effetti della misura: una norma che scatta anche per debiti modesti, o per posizioni di un familiare che nulla hanno a che fare con la richiesta, rischia di frenare attività commerciali, artigianali, culturali e l’organizzazione di eventi. Nella lettera si cita un caso concreto: un’autorizzazione urgente per montare un ponteggio e mettere in sicurezza un balcone.
La prima è revocare la delibera o sospenderla per il tempo necessario a cittadini e imprese per mettersi in regola, anche con la definizione agevolata avviata dal Comune. La seconda è modificarla fissando una soglia minima di debito del nucleo familiare, per esempio oltre 10 mila euro, sotto la quale la misura non si applica.
Il comitato invita intanto chi ha arretrati per tributi e tariffe comunali dal 2014 al 2025 ad aderire alla definizione agevolata, con le modifiche al regolamento approvate il 19 novembre: si paga solo la somma dovuta, senza sanzioni né interessi. I dettagli sono nel nostro articolo sui novanta giorni per aderire.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni