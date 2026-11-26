Codice Rosso in provincia di Ragusa: 41 reati e 6 arresti dei carabinieri nel 2026

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Quarantuno reati da Codice Rosso perseguiti in provincia di Ragusa nei primi nove mesi del 2026, contro i 49 di tutto il 2025. Sei persone arrestate e 35 denunciate a piede libero, quando nell’intero anno scorso gli arresti erano stati cinque e le denunce 44. Sono i numeri che il Comando provinciale dei carabinieri ha diffuso all’indomani del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il confronto dice una cosa precisa: con un trimestre ancora da contare, gli arresti del 2026 hanno già superato quelli del 2025. I reati perseguiti sono quelli che la legge raggruppa sotto il Codice Rosso: maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali.

I numeri nazionali

Su scala nazionale l’Arma ha perseguito 63.687 delitti da Codice Rosso nel 2025 e 44.120 fino a settembre di quest’anno, con la maggior parte delle denunce presentate nelle stazioni dei carabinieri. Gli arresti sono stati 8.972 lo scorso anno e 7.598 fino al 30 settembre 2026.

L’attenzione si concentra sui cosiddetti «reati spia»: stalking, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenze sessuali. Sono i delitti che spesso anticipano gli epiloghi più gravi. Per studiarli, nel Reparto analisi criminologiche del Racis opera la Sezione vittime vulnerabili, che con psicologi, scienziati e investigatori monitora gli episodi in tempo reale e definisce le linee guida operative.

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«Non voltarsi dall’altra parte»

È il messaggio della campagna di quest’anno. Vedere un livido e abbassare lo sguardo, sapere e restare fermi per paura di esporsi: per l’Arma non è prudenza, è complicità. Le caserme restano aperte per chi subisce violenza e per chi può dare voce a una donna che ha paura.

Nei comandi di Modica, Scicli e Ragusa Ibla è attiva la «stanza tutta per sé», nata dalla collaborazione con Soroptimist International: un ambiente riservato dove le vittime possono essere ascoltate e sporgere denuncia senza l’impatto di un ufficio qualsiasi. Ieri sera le stesse sedi, insieme al Comando provinciale di Ragusa, si sono illuminate di arancione per la campagna Onu «Orange the World», come già annunciato.

Per le emergenze resta il 112. Il 1522, numero gratuito e multilingue del Dipartimento per le Pari opportunità, risponde 24 ore su 24 alle vittime di violenza e stalking.

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