Ragusa, Modica e Scicli: le caserme dei carabinieri si illuminano di arancione

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Da questo pomeriggio le caserme dei carabinieri di Ragusa, Modica e Scicli si accendono di arancione. Il Comando provinciale aderisce così alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, 25 novembre: la luce colorerà le facciate della caserma «Podgora» di piazza Caduti di Nassiriya, sede del Comando provinciale, della Compagnia di Modica, della Tenenza di Scicli e della Stazione di Ragusa Ibla.

La scelta dei quattro edifici non è casuale. In ognuno c’è una «stanza tutta per sé», un locale pensato per accogliere e ascoltare in modo riservato e protetto le vittime di abusi e violenze, allestito grazie alla collaborazione con l’associazione Soroptimist International. Un progetto simile è nato da poco anche al commissariato di polizia di Comiso.

Il colore di «Orange the World»

L’arancione è il colore scelto dalle Nazioni Unite per la campagna internazionale «Orange the World», simbolo di un futuro libero dalla violenza contro donne e ragazze. L’Arma dei carabinieri ha aderito all’iniziativa come segno del proprio impegno contro ogni forma di comportamento violento o discriminatorio nei confronti delle donne, fisico o psicologico che sia.

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«Non voltarsi dall’altra parte»

Quest’anno la campagna di sensibilizzazione dell’Arma non parla soltanto alle potenziali vittime, per spingerle a denunciare. Si rivolge anche a chi sta intorno, con un messaggio unico: non voltarsi dall’altra parte. Sentire urlare dietro una parete, vedere un livido e abbassare lo sguardo, sapere e restare fermi per paura di esporsi: secondo i carabinieri tutto questo non significa mettersi al sicuro, ma rendersi complici.

Le cronache iblee delle ultime settimane raccontano quanto il tema sia vicino: dal caso di Vittoria, dove un uomo che maltrattava l’ex compagna ha rifiutato il braccialetto elettronico, alle iniziative dei Comuni, come il Palazzo di Città di Ragusa illuminato di rosso.

I numeri da chiamare: 112 e 1522

L’Arma ricorda che sono sempre attivi il numero unico per le emergenze 112 e il 1522, numero pubblico e gratuito operativo 24 ore su 24. Le porte dei comandi restano aperte anche a chi vuole dare voce a una persona che in questo momento ha paura o non ha più la forza di farlo.

Le stazioni dei carabinieri, presenti in tutta la provincia, possono accogliere ogni donna che viva una situazione di disagio in famiglia, nella relazione o sul lavoro. Chi varca la porta di una caserma, sottolinea il Comando provinciale, troverà personale pronto ad ascoltarla con la sensibilità necessaria e ad accompagnarla nel percorso da intraprendere.

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