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25 novembre in provincia di Ragusa: gli appuntamenti contro la violenza sulle donne
24 Nov 2026 07:54
Domani, mercoledì 25 novembre, la provincia di Ragusa celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con incontri, spettacoli, una marcia e servizi aperti negli ospedali. Il programma arriva dai Comuni di Ragusa, Comiso e Scicli, dall’Asp e dalle associazioni del territorio: ecco tutti gli appuntamenti del 25 novembre a Ragusa e negli altri comuni iblei che ci sono stati comunicati.
Una facciata che si accende di rosso, un teatro pieno di studenti, una marcia che fa rumore apposta: la giornata si vive in piazza, a scuola e in corsia.
Ragusa: il Fermi, la Flaccavento e il Palazzo di Città rosso
Si comincia la mattina al liceo scientifico «Enrico Fermi», con l’incontro tra gli studenti, la Consulta femminile e l’amministrazione comunale. Alle 18 ci si sposta alla libreria Flaccavento, in piazza Matteotti: lì si tiene «Spazio negato, spazio conquistato. Il vuoto del femminicidio, la forza delle donne», con l’assessorato alle Pari opportunità, la casa editrice Settenove e la rete «Rifugi». Ci saranno le donne premiate con il riconoscimento «Donne che creano spazio». A chi partecipa si chiede di portare un cartoncino rosso con un pensiero, da lasciare sullo scaffale «i Rifugi». In serata la facciata del Palazzo di Città si illuminerà di rosso.
Comiso: «Donne ribelli, donne libere» al Naselli
Alle 18 il Teatro Naselli ospita l’incontro promosso dall’assessorato alle Pari opportunità. Partecipano il Gruppo D Più – Centro donna antiviolenza, la Pro Loco, LaBartè e gli studenti del Carducci. Presenta Lella Lombardo. In programma letture dedicate alle donne che hanno segnato la storia della città, la musica del Liceo musicale e un flash mob degli alunni del De Amicis. La fiaccolata cittadina è fissata per venerdì 27, alle 18.30, con partenza dal Liceo artistico.
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Scicli: la marcia rumorosa e l’omaggio a Mia Martini
La Casa delle Donne e Mediterranean Hope danno appuntamento alle 18 in via Malpighi 1. Alle 18.30 parte una marcia fino a piazza Busacca, a colpi di fischietti, pentole e tamburi: il silenzio, stavolta, non è ammesso. Alle 19, a Palazzo Spadaro, va in scena «La grande assente», omaggio a Mia Martini. Lo spettacolo fa parte del programma comunale «Oltre ogni muro» su legalità, bullismo e violenza di genere.
Negli ospedali e nei consultori dell’Asp
I tre ospedali della provincia aderiscono all'(H) Open Week della Fondazione Onda. Domani, dalle 9 alle 14, i consultori familiari di Comiso e Vittoria allestiscono punti informativi. A Vittoria, dalle 9 alle 12, medici e operatori dell’Asp incontrano gli studenti di tre istituti superiori. Al Maggiore-Baglieri di Modica i colloqui individuali con l’Unità di ginecologia e ostetricia restano aperti fino al 27, dalle 9 alle 13, al terzo piano. Al Giovanni Paolo II di Ragusa, fino al 26 e dalle 13 alle 14.30, si possono avere consulenze sulle malattie sessualmente trasmesse. Per queste serve la prenotazione a ostetricia.ragusa@asp.rg.it.
Oggi la vigilia, e i giorni dopo
La vigilia si vive già oggi pomeriggio, alle 16, in piazza Mons. Tidona a Ragusa, dove l’Ordine Tsrm Pstrp inaugura una panchina rossa. Dopo il 25 il calendario continua: il 27 l’Asp porta i lavori degli studenti al Centro commerciale culturale di via Matteotti; il 28 e il 29 si svolgono le veleggiate «Cima Rossa» tra Marina di Ragusa e Pozzallo. Intanto il Pd ha annunciato una mozione in tutti i consigli comunali della provincia e al Libero Consorzio, perché, dice il segretario Angelo Curciullo, la giornata non si riduca a cerimonie.
Chi ha bisogno di aiuto può chiamare il 1522, il numero nazionale antiviolenza, gratuito e attivo a ogni ora. A Ragusa è attivo il centro antiviolenza «Il Pettirosso».
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