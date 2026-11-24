Vittoria, 400 studenti a «La stanza»: il crack raccontato da un padre e un figlio

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Quattrocento studenti della provincia di Ragusa davanti a un ragazzo che dipinge e a un padre che non riesce a raggiungerlo. È andata in scena lunedì 23 novembre, al Cine-Teatro Golden Hall di Vittoria, la seconda data de «La stanza», lo spettacolo di teatro e pittura digitale dal vivo ideato dal pittore Igor Scalisi Palminteri e scritto e interpretato da Dario Muratore. Il tema è uno dei più duri da portare in una sala piena di adolescenti: le dipendenze, e in particolare il crack.

In platea c’erano ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori di 15 istituti, arrivati da Vittoria, Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Comiso e Pozzallo. Tra loro anche gli alunni dell’Istituto comprensivo «Portella della Ginestra» di Vittoria, dove a maggio genitori, figli, docenti e personale Ata avevano dipinto insieme la terza «stanza dell’ascolto» del progetto «The Room of Feeling».

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La storia di Nicco e di suo padre

Sul palco Muratore dà voce a tutti i personaggi, mentre Scalisi Palminteri disegna dal vivo con l’iPad l’ambientazione sulla parete di fondo e le pareti laterali cambiano colore e luce. Al centro c’è Nicco, che sta per compiere quindici anni e dipinge. Un giorno salta la scuola e attraversa la Città Antica in cerca di qualcosa da dipingere. Accanto al suo viaggio ce n’è un altro, quello di un padre che prova a raggiungere il figlio.

La storia è ispirata a tante vicende vere di giovani vittime del crack, ma non diventa una lezione. Nel testo c’è un muro di vetro, l’immagine che più ha colpito Scalisi Palminteri: la distanza che un genitore si ritrova davanti quando il figlio diventa adolescente. «È un muro, ma è di vetro», ha spiegato il pittore: si vede attraverso, ma è difficile che la voce arrivi dall’altra parte. Il padre di Nicco, nelle intenzioni di Muratore, parla soprattutto agli adulti in sala, a cominciare dai professori.

Quando la sala diventa una stanza dell’ascolto

Dopo lo spettacolo i ragazzi hanno fatto domande ai due artisti, e qualcuno ha raccontato la propria storia. Uno studente ha detto di aver aiutato un amico in difficoltà con l’alcol e di avere in famiglia una persona con lo stesso problema, ringraziando chi era sul palco per avergli dato «la spinta anche ad aiutare».

La mattinata è proseguita con il cortometraggio animato «ES-Animare le dipendenze», realizzato dagli studenti di nove scuole siciliane con la regia di Rosalba Vitellaro e la sceneggiatura di Alessandra Viola, e con «Una sedia… accanto», dialoghi e monologhi curati da Emanuela Romania con nove studenti dell’Istituto comprensivo «Giovanni XXIII Colonna» di Vittoria, scuola polo provinciale.

Premio a Scicli e Pozzallo

In chiusura la premiazione del contest provinciale «Legami che liberano». Il premio assoluto, con l’accesso alla fase regionale, è andato al video «La bellezza di essere te stesso» dell’Istituto comprensivo «Elio Vittorini» di Scicli, guidato dalla dirigente Marisa Cannata. Il premio speciale «Zavatteri» è stato assegnato alla fotografia «A pochi passi» dell’Istituto «La Pira» di Pozzallo.

Sul palco, a presentare, la docente Daniela Guastella. Presenti la dirigente della scuola polo Angela Fisichella, Tiziana Bellassai per l’Ambito territoriale di Ragusa dell’Ufficio scolastico regionale, l’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Vittoria Francesca Corbino, i Carabinieri della Compagnia di Vittoria e la Polizia di Stato del Commissariato cittadino. Per Fisichella il messaggio della giornata è uno: nessun ragazzo deve sentirsi solo.

«La stanza» fa parte di @Lab_School, il programma della Regione Siciliana, assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, contro le dipendenze giovanili e la dispersione scolastica, finanziato con oltre 1,7 milioni di euro di fondi FSE+ 2021-2027 e nato dalla legge regionale anti-crack del 2024. Lo spettacolo prosegue ora a Enna, Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltanissetta, Marsala e Palermo. Per chi ha bisogno di aiuto c’è il numero verde dell’Istituto superiore di sanità sulle dipendenze, 800 940 789: gratuito e anonimo, dal lunedì al venerdì.

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