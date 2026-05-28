“Oscar della scuola” alla Vittorini di Scicli: riconoscimento nazionale contro droga e dipendenze

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Ieri la consegna dei premi, nel cortile di PalazzoChigi a Roma, del concorso concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”, promosso dal Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute.

Nella Capitale anche la scuola “Vittorini” di Scicli che ha ricevuto il premio. “Essere stati scelti tra tantissime scuole provenienti da tutta Italia ha rappresentato per noi un motivo di immenso orgoglio – commenta la dirigente scolastica Marisa Cannata con al fianco le insegnanti impegnati nel progetto premiato – la selezione è stata durissima e conquistare un riconoscimento così prestigioso, a livello nazionale, è qualcosa di estremamente difficile e straordinario. Alla cerimonia hanno preso parte il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ed il Ministro della Salute OrazioSchillaci. Quest’anno la nostra scuola ha conquistato due premi nazionali, definiti dagli addetti ai lavori gli “Oscar della scuola”, di cui uno ricevuto il 21 aprile al Senato della Repubblica a Roma. Sono traguardi eccezionali che ci riempiono di gioia e che ci spingono a continuare a credere nel valore dell’educazione, dell’impegno e dei sogni”.

I complimenti all’Istituto “Elio Vittorini” da parte dell’Amministrazione comunale.

“Un traguardo importante che rende orgogliosa tutta la nostra comunità e che testimonia l’impegno della scuola nel promuovere tra i giovani i valori della legalità, della consapevolezza e della prevenzione – dichiara il sindaco Mario Marino – le più sincere congratulazioni al dirigente scolastico, ai docenti, agli studenti e a tutto il personale scolastico per il lavoro svolto con passione, competenza e sensibilità su un tema così delicato e attuale. Questo premio rappresenta un esempio positivo per le nuove generazioni e conferma il ruolo fondamentale della scuola nella crescita culturale e sociale del territorio”.

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