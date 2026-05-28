Porticciolo di Donnalucata bloccato da alghe e sabbia: pescatori costretti a Marina di Ragusa

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Alla fine dello scorso anno il Circolo Nautico era intervenuto rimuovendo le alghe depositate all’interno dello scalo di alaggio del porticciolo di Donnalucata dopo una bonifica di un anno fa dell’approdo. Da settimane l’impianto è tornato impraticabile. “Stiamo cercando di recuperare il finanziamento che la Regione aveva destinato al porticciolo di Donnalucata magari procedendo con una revisione del progetto – commenta il sindaco Mario Marino – comprendiamo le necessità lavorative dei pescatori e le richieste che arrivano dal diportismo. Il recupero delle somme un tempo stanziate per il porticciolo potrebbe aiutare nella soluzione del problema. Un problema legato all’insassiamento continuo”. Dai pescatori donnalucatesi la protesta. Chiedono che la loro attività lavorativa legata alla piccola pesca non venga ancora di più compromessa. Attualmente sono costretti a “riparare” le loro imbarcazioni al porto di Marina di Ragusa ma questa ospitalità non potrà andare avanti in eterno. “Il pescato potrebbe essere venduto a chilometro zero – commenta uno dei pochi pescatori che vivono a Donnalucata – invece siamo costretti a scendere il pesce a Marina di Ragusa e portarlo sui banconi della pescheria della nostra borgata sita nei pressi del porticciolo. Un lavoro che si raddoppia per tempo e costi. Speriamo che la soluzione possa venire a breve con una ripulitura dello scalo di alaggio ed il facile accesso al porticciolo”.

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