Estate 2026 nel Ragusano: Capitaneria e Comuni pianificano la sicurezza del litorale

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A promuovere l’incontro il Comando della Capitaneria con il preciso scopo di pianificare una stagione estiva, per il 2026, condivisa da tutti i soggetti che, a vario titolo, operano su tutto il litorale costiero della provincia iblea. Ampia la partecipazione con amministratori e tecnici del Libero Consorzio comunale di Ragusa e dei Comuni costieri di Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Pozzallo e Vittoria. Presenti anche le associazioni di categoria del settore balneare e degli assistenti bagnanti. Sicurezza, tutela e balneazione: su queste linee si lavora forti anche di riconoscimenti che hanno valso per alcuni Comuni le Bandiere Blu, le Bandiere verdi e le Bandiere Lilla. Illustrata anche l’ordinanza sulla sicurezza balneare e di navigazione contenente gli obblighi sui servizi di salvataggio, sulla cartellonistica di sicurezza, sulle modalità di segnalazione delle aree riservate alla balneazione e prevenzioni di rischi. All’esame le segnalazioni che sono state sollevate nella passata stagione balneare con un occhio rivolto alle esigenze di quest’anno che guardano con attenzione all’azione preventiva e di coordinamento tra enti locali, operatori balneari e Guardia Costiera, assicurata nel corso della riunione operativa. Da parte di tutti i presenti è andato un ringraziamento alla Capitaneria di Porto di Pozzallo per l’iniziativa promossa, sottolineando il valore della collaborazione interistituzionale ai fini della sicurezza del litorale e della tutela dei cittadini e dei turisti. “Con questo incontro abbiamo voluto favorire un momento di confronto e coordinamento preventivo tra tutti i soggetti coinvolti nella stagione balneare, nella consapevolezza che sicurezza, prevenzione e collaborazione istituzionale rappresentano elementi fondamentali per garantire una fruizione sicura del litorale”, ha dichiarato il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Luigi Vincenzi.

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