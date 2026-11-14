Vittoria, le scuole in corteo per i diritti dei bambini: giovedì la marcia

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Striscioni, cartelloni e un messaggio scritto a grandi lettere: «Non calpestate i nostri diritti!». A Vittoria le scuole scendono in strada per la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Giovedì 19 novembre la città ospiterà la marcia cittadina «Il Giardino dei Diritti», promossa dal Comune attraverso la garante comunale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Rosa Perupato.

Il corteo partirà alle 9 da via Marcello Guglielmino, attraverserà via Cavour e si concluderà in piazza Enriquez. Ogni istituto scolastico sarà presente con una propria rappresentanza. L’arrivo in piazza Enriquez non è casuale: l’obiettivo è far conoscere alla cittadinanza gli spazi di aggregazione e socializzazione della città, tra cui il Granaio Culturale e De-stinazione.

La rete delle scuole e delle associazioni

L’iniziativa nasce dal percorso avviato dalla garante subito dopo la nomina: Rosa Perupato ha coinvolto i dirigenti degli istituti comprensivi, chiedendo di indicare docenti referenti per costruire una rete stabile sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza.

Hanno aderito Sonia Baglieri per il Pappalardo, Adriana Minardi per il Rodari-San Biagio, Valentina Amico per Portella della Ginestra, Rosita Massaro per Sciascia-Caruano, Valentina Arangio, Gianmarco Barrano e Antonella Marcellino per il Vittoria Colonna-Giovanni XXIII, Eugenia Lombardo per il Traina e suor Mara per l’Istituto Sacro Cuore.

Della rete fanno parte anche la cooperativa IRIDE, il Granaio Culturale, De-stinazione, la Consulta comunale giovanile, Sofia Gentile per il Coro Noi Posso, Hanen per l’associazione Semi Diversi, il presidente del Kiwanis Club Giovanni Scuderetti e Francesco Lucifora per il Kiwanis Kamarina. Hanno aderito, inoltre, la pedagogista Lorena Galesi, Antonella Galuppi, Daniela Marchi, Salvatore Iapichino e Cettina Piccione.

Venerdì i doni ai bambini della Pediatria

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 20 novembre, con una visita ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Vittoria. Ai bambini saranno donati libri, album da colorare e colori, acquistati dal Kiwanis Club presieduto da Giovanni Scuderetti, che ha voluto contribuire all’iniziativa.

Due giornate, spiegano i promotori, per ricordare che la tutela dei diritti dei bambini passa attraverso l’ascolto, la partecipazione e la collaborazione dell’intera comunità.

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