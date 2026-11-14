Home / Attualità
Vittoria, le scuole in corteo per i diritti dei bambini: giovedì la marcia

Vittoria, le scuole in corteo per i diritti dei bambini: giovedì la marcia

14 Nov 2026 17:05
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Striscioni, cartelloni e un messaggio scritto a grandi lettere: «Non calpestate i nostri diritti!». A Vittoria le scuole scendono in strada per la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Giovedì 19 novembre la città ospiterà la marcia cittadina «Il Giardino dei Diritti», promossa dal Comune attraverso la garante comunale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Rosa Perupato.

Il corteo partirà alle 9 da via Marcello Guglielmino, attraverserà via Cavour e si concluderà in piazza Enriquez. Ogni istituto scolastico sarà presente con una propria rappresentanza. L’arrivo in piazza Enriquez non è casuale: l’obiettivo è far conoscere alla cittadinanza gli spazi di aggregazione e socializzazione della città, tra cui il Granaio Culturale e De-stinazione.

La rete delle scuole e delle associazioni

L’iniziativa nasce dal percorso avviato dalla garante subito dopo la nomina: Rosa Perupato ha coinvolto i dirigenti degli istituti comprensivi, chiedendo di indicare docenti referenti per costruire una rete stabile sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza.

Hanno aderito Sonia Baglieri per il Pappalardo, Adriana Minardi per il Rodari-San Biagio, Valentina Amico per Portella della Ginestra, Rosita Massaro per Sciascia-Caruano, Valentina Arangio, Gianmarco Barrano e Antonella Marcellino per il Vittoria Colonna-Giovanni XXIII, Eugenia Lombardo per il Traina e suor Mara per l’Istituto Sacro Cuore.

Della rete fanno parte anche la cooperativa IRIDE, il Granaio Culturale, De-stinazione, la Consulta comunale giovanile, Sofia Gentile per il Coro Noi Posso, Hanen per l’associazione Semi Diversi, il presidente del Kiwanis Club Giovanni Scuderetti e Francesco Lucifora per il Kiwanis Kamarina. Hanno aderito, inoltre, la pedagogista Lorena Galesi, Antonella Galuppi, Daniela Marchi, Salvatore Iapichino e Cettina Piccione.

Venerdì i doni ai bambini della Pediatria

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 20 novembre, con una visita ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Vittoria. Ai bambini saranno donati libri, album da colorare e colori, acquistati dal Kiwanis Club presieduto da Giovanni Scuderetti, che ha voluto contribuire all’iniziativa.

Due giornate, spiegano i promotori, per ricordare che la tutela dei diritti dei bambini passa attraverso l’ascolto, la partecipazione e la collaborazione dell’intera comunità.

Leggi anche: Modica, piazza Matteotti diventa una caccia al tesoro dei diritti per i ragazzi

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni