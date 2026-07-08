Al via la clownterapia nei reparti di Pediatria e Ginecologia dell’ospedale di Vittoria

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Un sorriso può diventare parte della cura. Con questo obiettivo prende il via all’ospedale di Vittoria il nuovo progetto continuativo di clownterapia rivolto ai reparti di Pediatria e Ginecologia e Ostetricia, un’iniziativa pensata per portare leggerezza, ascolto e vicinanza emotiva a pazienti e familiari durante il percorso sanitario.

Il progetto è promosso dall’Osservatorio Internazionale sui Diritti Umani, presieduto da Valentina Spata e Federica Lembo, insieme a VIP Italia ODV – Viviamo In Positivo attraverso la referente provinciale di Ragusa Natasha Cunsolo.

La clownterapia entra in corsia per sostenere bambini e famiglie

La prima giornata dell’iniziativa si è svolta il 28 giugno, segnando l’avvio di un percorso destinato a proseguire nel tempo all’interno della struttura sanitaria vittoriese.

I volontari clown, adeguatamente formati, porteranno nei reparti momenti di gioco, ascolto e relazione, rivolgendosi ai piccoli pazienti, alle donne ricoverate, alle neo mamme e ai loro familiari.

L’intervento avverrà sempre nel rispetto delle condizioni cliniche dei pazienti e dei protocolli ospedalieri, con l’obiettivo di affiancare il lavoro sanitario attraverso un supporto umano ed emotivo.

“La salute non è solo cura medica, ma anche dignità e benessere”

Alla base del progetto c’è una visione della sanità che mette al centro la persona nella sua totalità, considerando anche gli aspetti psicologici ed emotivi della malattia e della degenza.

«Crediamo che il diritto alla salute non riguardi soltanto le cure mediche, ma anche la tutela della dignità della persona e del suo benessere emotivo – dichiara Valentina Spata -. Questo progetto rappresenta un importante esempio di collaborazione tra istituzioni e volontariato per rendere gli ospedali luoghi sempre più umani e vicini ai bisogni delle persone».

Un messaggio che sottolinea il valore della relazione e della presenza accanto a chi vive un momento delicato della propria vita.

Il valore del volontariato per un ospedale più vicino alle persone

Per VIP Italia l’ingresso dei volontari clown nei reparti rappresenta un modo concreto per creare spazi di serenità anche nei contesti più difficili.

«Entrare in corsia con il sorriso significa creare uno spazio di serenità anche nei momenti più difficili – afferma Natasha Cunsolo -. I volontari di VIP Italia portano ascolto, empatia e gioia, contribuendo ad alleggerire il percorso di cura dei bambini, delle mamme e delle loro famiglie».

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