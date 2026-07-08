Emergenza Etna: l’aeroporto di Comiso ha accolto 67 voli di Catania

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Sessantasette voli dirottati da Catania a Comiso in tre giorni. L’aeroporto “Pio La Torre” ha retto l’onda d’urto dell’emergenza, derivata dall’attività eruttiva dell’Etna e – nonostante si tratti di un aeroporto piccolo e con spazi limitati – è riuscito ad accogliere un gran numero di voli.

Dodici sono stati i voli di ieri, terza e ultima giornata dell’emergenza.

Da ieri pomeriggio l’aeroporto ha ripreso la sua normale attività, che prevede un numero limitato di voli.

Attualmente, nell’aeroporto di Comiso, sono operativi i voli di continuità territoriale per Roma e Milano Linate, con due voli giornalieri per la capitale e una rotta giornaliera per il capoluogo lombardo, operati da Aeroitalia.

Aerotalia vola anche per Pisa, Bologna e Torino, mentre Volotea garantisce il collegamento con Verona.

Transavia opera il volo per Parigi Orly . Un’altra rotta estera è quella operata da Wizzair per Katowince , in Polonia.

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