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Emergenza Etna: l’aeroporto di Comiso ha accolto 67 voli di Catania
08 Lug 2026 10:55
Sessantasette voli dirottati da Catania a Comiso in tre giorni. L’aeroporto “Pio La Torre” ha retto l’onda d’urto dell’emergenza, derivata dall’attività eruttiva dell’Etna e – nonostante si tratti di un aeroporto piccolo e con spazi limitati – è riuscito ad accogliere un gran numero di voli.
Dodici sono stati i voli di ieri, terza e ultima giornata dell’emergenza.
Da ieri pomeriggio l’aeroporto ha ripreso la sua normale attività, che prevede un numero limitato di voli.
Attualmente, nell’aeroporto di Comiso, sono operativi i voli di continuità territoriale per Roma e Milano Linate, con due voli giornalieri per la capitale e una rotta giornaliera per il capoluogo lombardo, operati da Aeroitalia.
Aerotalia vola anche per Pisa, Bologna e Torino, mentre Volotea garantisce il collegamento con Verona.
Transavia opera il volo per Parigi Orly . Un’altra rotta estera è quella operata da Wizzair per Katowince , in Polonia.
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