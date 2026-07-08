Ragusa riscopre la Vallata Santa Domenica: entusiasmo per le nuove prove di illuminazione

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Le prime luci si sono accese sulla Vallata Santa Domenica e, almeno a giudicare dalle reazioni dei cittadini, l’effetto è stato quello sperato: stupore, emozione e tanti ricordi.

Ieri sera si sono svolte le prove dell’impianto di illuminazione del nuovo parco urbano che sta prendendo forma nel cuore di Ragusa. A pubblicare le immagini è stato il sindaco Peppe Cassì, accompagnandole con un messaggio che racchiude il senso dell’intervento:

«Ci avviciniamo all’obiettivo di restituire ai ragusani la loro storia; un Parco dentro la città con un proprio sistema di gestione».

Le fotografie hanno raccolto in poche ore decine di commenti, quasi tutti improntati all’entusiasmo. Più che un’opera pubblica, per molti ragusani la vallata rappresenta un pezzo della propria infanzia.

C’è chi ricorda quando, oltre cinquant’anni fa, quel luogo era una sorta di foresta urbana.

«Da piccoli, oltre mezzo secolo fa, andavamo a giocare lì. Per noi era una foresta. Ricci, volpi, uccelli, rettili, rane, anguille… poi è arrivato il degrado. Oggi rivediamo un gioiello. Complimenti».

Un ricordo che si intreccia con quello di chi, da bambino, immaginava proprio lì un grande parco cittadino.

«Finalmente! Io e mio fratello da piccoli ci chiedevamo perché Ragusa non avesse un grande parco in città. Dopo trent’anni lo vediamo realizzato».

I complimenti si susseguono: “Stupendo”, “Che meraviglia”, “Spettacolare”, “Finalmente si valorizza la storia della nostra città”. Per una volta, almeno sui social, prevalgono gli apprezzamenti.

Naturalmente non manca chi approfitta dell’occasione per ricordare che in altre zone della città persistono problemi irrisolti: strade sporche, lampioni spenti, manutenzione carente. Ma il tema che ricorre con maggiore frequenza non è la critica all’intervento, bensì la preoccupazione per il suo futuro.

I cittadini chiedono soprattutto tre cose: manutenzione costante, videosorveglianza e controlli.

«Spero che ci siano le telecamere», scrive qualcuno. Un altro aggiunge: «Ci vogliono pattuglie che vigilano, altrimenti durerà poco». E ancora: «Bellissimo, ma sarà custodito o finirà in mano ai vandali?».

C’è poi chi lancia un appello alla responsabilità collettiva. «Adesso dovremmo essere noi ad averne cura, senza lasciare sporco».

È probabilmente questo il passaggio decisivo. Restituire la Vallata Santa Domenica alla città rappresenta un importante investimento nella valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico di Ragusa. Ma la vera sfida inizierà dopo l’inaugurazione.

Perché un parco non vive soltanto di nuove luci, sentieri e passerelle. Vive soprattutto della capacità di conservarlo nel tempo. Serviranno manutenzione, controlli e senso civico.

Cosa prevede la riqualificazione della Vallata Santa Domenica

L’intervento va ben oltre la semplice sistemazione di un’area verde. Il progetto punta a trasformare circa 70 mila metri quadrati nel più grande parco urbano di Ragusa, grazie a un investimento di 7,15 milioni di euro finanziato con i fondi del PNRR.

L’obiettivo è recuperare uno dei luoghi più identitari della città, restituendolo ai cittadini dopo anni di degrado e abbandono. La Vallata Santa Domenica, che attraversa il cuore di Ragusa e collega idealmente le due parti di Ragusa Superiore attraverso i tre storici ponti, diventerà un’area destinata non solo al verde pubblico, ma anche alla socialità, allo sport e al turismo naturalistico.

Tra gli interventi previsti figurano:

il recupero e il consolidamento dei muri esistenti;

la pulizia e la bonifica dell’intera vallata;

la piantumazione di nuovi alberi, in particolare agrumi e ulivi;

la sistemazione del reticolo idraulico con il convogliamento delle acque reflue oggi disperse;

un moderno impianto di illuminazione a Led, già protagonista delle prove effettuate nelle scorse ore, che consentirà la fruizione del parco anche nelle ore serali;

nuovi percorsi pedonali e aree di collegamento per rendere l’intera vallata facilmente accessibile.

L’idea dell’amministrazione comunale è quella di creare un vero e proprio “parco dentro la città”, dotato di un proprio sistema di gestione e destinato a diventare uno spazio vissuto quotidianamente da famiglie, sportivi, studenti e turisti.

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