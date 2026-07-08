Ferisce un giovane in discoteca con una lametta: denunciato un vittoriese

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Una discussione nata per futili motivi si è trasformata in un episodio di violenza all’interno di una nota discoteca del litorale ibleo. I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno denunciato in stato di libertà un 36enne vittoriese residente in Brianza, ritenuto responsabile di aver ferito un giovane avventore durante una lite.

L’uomo dovrà rispondere delle ipotesi di reato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La sua posizione resta comunque al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

La richiesta di aiuto al 112 e l’intervento dei Carabinieri

L’indagine è partita dopo l’intervento notturno delle pattuglie dell’Arma, allertate da una chiamata al numero unico di emergenza 112.

All’interno del locale era scoppiata una discussione tra alcuni giovani che, in pochi istanti, sarebbe degenerata. Ad avere la peggio è stato un ragazzo rimasto ferito al volto da un oggetto da taglio, presumibilmente una lametta, che gli avrebbe provocato una profonda ferita all’arcata sopraccigliare.

I militari, arrivati sul posto, hanno prestato i primi soccorsi alla vittima e avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile.

La vittima medicata in ospedale: 15 giorni di prognosi

Il giovane ferito è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II, dove i sanitari hanno medicato la ferita e applicato alcuni punti di sutura.

Dopo le cure ricevute, il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni, necessari per la completa guarigione delle lesioni riportate.

Le immagini di videosorveglianza decisive per risalire al presunto responsabile

Per ricostruire quanto accaduto sono state fondamentali le testimonianze raccolte dai presenti e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati all’interno e all’esterno del locale.

Gli elementi acquisiti hanno consentito ai Carabinieri di Santa Croce Camerina di identificare il presunto autore dell’aggressione e procedere alla denuncia.

Il 36enne, già noto per alcuni precedenti di polizia legati a reati contro la persona, è stato quindi deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

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