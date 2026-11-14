Scicli, la scuola Dantoni conquista la terza Bandiera Verde consecutiva

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La terza Bandiera Verde consecutiva che parla di scuola tipicamente green e di didattica attiva. Per l’Istituto comprensivo Giovanni Dantoni di Scicli arriva il nuovo riconoscimento, il terzo nella storia, per essere un istituto scolastico in cui si «celebra» la sana alimentazione. È stata consegnata la bandiera assegnata alla scuola sciclitana dalla FEE, la Foundation for Environmental Education, con la quale si certifica l’eccellenza delle buone pratiche ambientali della scuola.

«All’insegna del motto “Tre volte green! La nostra scuola, il nostro pianeta, il nostro futuro” l’istituto si conferma un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva – spiega la dirigente Gabriella La Marca –: dalla gestione consapevole dei rifiuti al risparmio energetico, fino alla cura del verde. Il progetto ha coinvolto attivamente alunni, docenti, personale Ata e famiglie sul tema dell’alimentazione. Educare a una dieta sana e consapevole è il pilastro fondamentale per garantire una crescita all’insegna del benessere e della salute dei bambini».

Il Comune è stato presente con gli assessori Matteo Giannì e Giuseppe Mariotta. «Questo momento rappresenta un tassello cruciale di una visione strategica molto più ampia. Il cammino intrapreso dal nostro Comune verso l’ottenimento dell’ambita Bandiera Blu, grazie all’impegno dell’Ufficio ecologia e dell’assessore Giannone, passa anche attraverso la formazione delle nuove generazioni e la promozione di simili iniziative di sensibilizzazione – commenta il sindaco Mario Marino –. Questo risultato celebra una sinergia perfetta tra il mondo della scuola e l’ente locale: un lavoro corale che rende l’Istituto comprensivo Giovanni Dantoni un orgoglio per tutta Scicli e uno stimolo a proseguire, uniti, sulla strada della sostenibilità e della tutela del territorio».

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