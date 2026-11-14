Ragusa-Catania, la Cna al terzo lotto: «I lavori risultano fermi»

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Un cantiere che appare fermo, mentre il resto dell’opera va avanti. È quanto ha trovato la Cna territoriale di Ragusa nel sopralluogo al terzo lotto della Ragusa-Catania: secondo le comunicazioni ufficiali citate dall’associazione, l’avanzamento sarebbe appena del 3-3,3%, contro una percentuale vicina al 49% sul secondo lotto. Un dato che conferma quanto già emerso nei giorni scorsi sul lotto 3.

«Al di là delle percentuali, quello che abbiamo constatato sul posto è un cantiere che, allo stato attuale, appare sostanzialmente fermo», dice il presidente territoriale della Cna, Giampaolo Roccuzzo. Il timore riguarda la mobilità e le imprese, soprattutto dell’agroalimentare: «Il rischio, una volta completate alcune tratte, è quello di ritrovarsi davanti a un pericoloso imbuto: si passerà da percorsi a doppia corsia a un restringimento a una sola corsia, peraltro ancora interessata dai lavori. Una situazione che potrebbe generare congestioni, rallentamenti e ulteriori problemi di sicurezza».

Da qui la richiesta ad Anas e al commissario straordinario per la Ragusa-Catania, il presidente della Regione Renato Schifani: «Chiediamo che si intervenga senza ulteriori indugi, che vengano chiarite le ragioni dello stallo e che si dia concretamente il via ai lavori». Il sopralluogo segue la richiesta, già inviata dalla Cna ai vertici di Anas Sicilia, di un incontro direttamente in cantiere.

«Una provincia stretta in una morsa»

Il segretario territoriale Carmelo Caccamo allarga lo sguardo alle due grandi opere della provincia: «Da una parte abbiamo la Siracusa-Gela, che si ferma attualmente all’altezza di Modica, senza che sia completato il collegamento fino a Gela. Dall’altra la Ragusa-Catania, con le difficoltà e i rallentamenti che stiamo denunciando. La provincia di Ragusa si ritrova così stretta in una vera e propria morsa infrastrutturale». E ricorda il costo umano: «Non possiamo dimenticare le tante famiglie che hanno perso i propri cari lungo queste strade. La Ragusa-Catania è stata per anni teatro di incidenti gravissimi».

Per la Cna, completare l’arteria significa ridurre i costi di trasporto, migliorare i tempi di consegna e garantire più sicurezza. E le voci su possibili pedaggi lungo le due arterie, se confermate, avrebbero secondo l’associazione «un sapore davvero beffardo».

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