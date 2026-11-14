Modica, stipendi in ritardo e 11 mesi agli ex Spm: la Fisascat chiede il tavolo

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Stipendi che arrivano in ritardo, cooperative costrette ad anticipare le mensilità, ex dipendenti che aspettano ancora undici mesi di paga. La Fisascat Cisl Ragusa-Siracusa torna a chiedere un confronto urgente con l’amministrazione comunale di Modica sulle criticità di diversi servizi del Comune e sulle ripercussioni che hanno sui lavoratori. Il sindacato richiama l’attenzione sulle cooperative sociali che operano in regime di accreditamento con il Comune, sui servizi dell’asilo nido, sulla vertenza degli ex lavoratori della Spm e sui servizi di custodia e pulizia affidati alla partecipata Gesco.

«Siamo di fronte a una situazione che non può più essere sottovalutata né rinviata – afferma il segretario generale aggiunto Salvatore Scannavino –. I continui ritardi nei pagamenti stanno generando un effetto a catena che finisce inevitabilmente per ricadere sui lavoratori e sulle loro famiglie».

Cooperative e ex Spm

Per le cooperative sociali accreditate, i cui dipendenti continuano a subire ritardi negli stipendi, la Fisascat segnala che le stesse cooperative sono costrette ad anticipare con risorse proprie diverse mensilità per garantire i servizi. «Non è pensabile che le cooperative debbano continuare a sostituirsi alle istituzioni – prosegue Scannavino –. Il rischio è compromettere la sostenibilità dei soggetti gestori e la continuità dei servizi ai cittadini».

Gli ex lavoratori della Spm attendono ancora il pagamento di undici mensilità arretrate, e la recente liquidazione giudiziaria della società ha aumentato i timori sul recupero delle somme. «Per questi lavoratori il tempo delle attese è finito – dice Scannavino –. Le istituzioni devono fornire risposte chiare e tempi certi».

Sui servizi di custodia e pulizia della Gesco, una precedente richiesta di incontro è rimasta finora senza risposta. Il sindacato chiede un tavolo con tutte le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali: «L’obiettivo non è alimentare contrapposizioni, ma individuare soluzioni concrete e immediate. Dietro ogni ritardo ci sono lavoratori, famiglie e servizi fondamentali per la comunità».

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