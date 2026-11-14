Caos voli Usa, ritardi a Catania e un volo cancellato per Palermo

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Il blocco del traffico aereo disposto negli Stati Uniti ha avuto ripercussioni anche sui collegamenti diretti con la Sicilia. Venerdì 13 novembre la Federal Aviation Administration ha imposto un ground stop nazionale, fermando temporaneamente le partenze dagli aeroporti americani a causa di un grave problema al sistema di comunicazioni utilizzato dai centri di controllo del traffico aereo.

Non si è trattato della cancellazione di tutti i voli negli Stati Uniti: gli aerei già in volo hanno continuato a operare, mentre per molte partenze sono scattati stop, ritardi, dirottamenti e cancellazioni. Il problema ha interessato i 22 centri regionali di controllo del traffico aereo e ha provocato disagi su migliaia di collegamenti. Le autorità statunitensi hanno indicato una causa legata alle telecomunicazioni e, almeno nelle prime ore dell’emergenza, non hanno segnalato elementi che facessero pensare a un’azione dolosa o a un attacco informatico.

Catania-New York, oltre quattro ore di ritardo

Le conseguenze sono arrivate anche a Fontanarossa. Il volo Delta DL245 Catania-New York JFK di venerdì 13 novembre, previsto in partenza in mattinata, ha accumulato un ritardo di oltre quattro ore.

I sistemi di monitoraggio dei voli indicavano inizialmente la partenza prevista intorno alle 15.30 rispetto all’orario programmato delle 10.55. Anche Flightradar24 ha registrato per il collegamento del 13 novembre una partenza stimata diverse ore dopo l’orario normale.

Per sabato 14 novembre, invece, lo stesso volo Catania-New York risulta nuovamente programmato, segnale di un tentativo di ritorno alla normalità dopo il caos della giornata precedente.

Problemi anche nella direzione opposta. Il DL244 New York-Catania partito nella notte tra il 12 e il 13 novembre ha lasciato JFK con diverse ore di ritardo, arrivando a Catania quasi cinque ore dopo l’orario previsto. Il collegamento successivo del 13 novembre risultava invece ancora programmato.

Cancellato il New York-Palermo

Più pesante la situazione sul collegamento con Palermo. Il volo Neos NO785 New York JFK-Palermo risulta infatti cancellato e non sarebbe partito dall’aeroporto americano.

Il sistema di tracciamento di Trip.com, aggiornato al 13 novembre, riporta espressamente lo stato “Cancelled” per il collegamento diretto tra JFK e l’aeroporto Falcone-Borsellino.

È al momento il caso più netto tra i collegamenti diretti tra la Sicilia e New York interessati dall’emergenza americana: su Catania si registrano soprattutto ritardi molto pesanti, mentre sulla rotta verso Palermo si è arrivati alla cancellazione.

Cosa è successo negli Stati Uniti

Il problema è nato da un malfunzionamento delle comunicazioni che ha interessato contemporaneamente i centri regionali di controllo del traffico aereo statunitense. La FAA, per ragioni di sicurezza, ha quindi deciso di fermare temporaneamente le partenze sul territorio nazionale.

La misura ha avuto effetti immediati su compagnie, aeroporti e passeggeri. Centinaia di aerei sono stati dirottati e migliaia di voli hanno accumulato ritardi o sono stati cancellati. L’episodio ha riacceso negli Stati Uniti anche il dibattito sull’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche del controllo aereo.

Per chi deve viaggiare nelle prossime ore tra Sicilia e Stati Uniti, resta quindi consigliabile verificare direttamente con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto.

La situazione, almeno per il collegamento Catania-New York di sabato 14 novembre, appare in via di normalizzazione. Ma la giornata di venerdì ha mostrato quanto rapidamente un guasto nel sistema americano possa produrre effetti anche a migliaia di chilometri di distanza, fino agli aeroporti siciliani.

Foto di Orna da Pixabay

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