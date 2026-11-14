Da Londra ai vigneti di Butera a 75 anni: Totò Navarra e il suo Cerasuolo di Vittoria

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Aveva costruito la propria vita professionale a Londra. Avrebbe potuto fermarsi, godersi quanto conquistato e lasciare la Sicilia ai ricordi dell’infanzia. Invece Totò Navarra, 75 anni, ha scelto di fare il percorso inverso rispetto a quello compiuto da ragazzo: tornare nella sua terra e ripartire dalla campagna.

È una storia di emigrazione e ritorno, ma anche di passaggio generazionale. Perché accanto a lui c’è il nipote, anche lui Totò Navarra, che dopo gli studi in Italia e all’estero ha deciso di rinunciare a una carriera lontano dall’Isola per lavorare al progetto agricolo di famiglia.

Da questa doppia scelta sono nate le Tenute Navarra, azienda fondata nel 2019 a Butera, in provincia di Caltanissetta, su una proprietà di circa 175 ettari tra vigneti, uliveti e mandorleti. L’azienda si trova nelle campagne della Sicilia centro-meridionale, in contrada San Giacomo, e nasce dalla volontà di recuperare un patrimonio agricolo rimasto a lungo in abbandono e trasformarlo in un’impresa vitivinicola moderna.

Da Londra ai campi di Butera

Navarra senior era partito da una Sicilia rurale per cercare fortuna in Inghilterra. A Londra aveva iniziato lavorando come giardiniere e, nel tempo, era riuscito a costruire una propria attività imprenditoriale nel settore dei servizi.

Poi, nel 2019, la decisione di rientrare.

Non una pensione in campagna, ma un nuovo investimento. Navarra acquista una vasta proprietà agricola a Butera e avvia un progetto che rimette insieme vite, olivi e mandorli. A raccogliere la sfida arriva anche il nipote, portando nel progetto una formazione più internazionale e una visione orientata ai mercati contemporanei.

Il risultato è una cantina che oggi produce diverse etichette, dal Nero d’Avola al Frappato, fino a un vino che porta inevitabilmente lo sguardo anche verso il Ragusano: il Cerasuolo di Vittoria DOCG.

Ma come si può produrre un Cerasuolo di Vittoria a Butera?

È qui che la storia diventa particolarmente interessante.

Il nome potrebbe far pensare a un vino necessariamente prodotto nella provincia di Ragusa e in particolare nell’area di Vittoria. In realtà l’areale del Cerasuolo di Vittoria DOCG, unica denominazione siciliana a Denominazione di origine controllata e garantita, è più ampio e attraversa tre province.

Il disciplinare ufficiale comprende infatti territori della provincia di Ragusa, ma si estende anche a porzioni delle province di Caltanissetta e Catania. In provincia di Caltanissetta rientrano parti dei territori comunali di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino; nel Catanese sono comprese invece aree di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone.

Per Butera il disciplinare è addirittura molto preciso: tra le aree ammesse alla produzione indica le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano. Ed è proprio nelle contrade San Giacomo e Iudeca che Tenute Navarra dichiara di coltivare le uve destinate al suo Cerasuolo di Vittoria.

Non c’è quindi alcuna anomalia: il Cerasuolo di Vittoria non coincide amministrativamente con la sola provincia di Ragusa, ma con un preciso territorio vitivinicolo definito dal disciplinare e storicamente più vasto dei confini provinciali.

Maribù, il Cerasuolo nato nel Nisseno

L’etichetta delle Tenute Navarra si chiama Maribù ed è un Cerasuolo di Vittoria DOCG ottenuto da Nero d’Avola e Frappato, i due vitigni previsti dal disciplinare.

La scheda tecnica aziendale colloca la produzione proprio nelle contrade San Giacomo e Iudeca, nell’agro di Butera, a un’altitudine tra i 350 e i 400 metri.

Il nome Maribù richiama invece i tre territori attorno ai quali si sviluppa la storia agricola dell’azienda: Mazzarino, Riesi e Butera.

Ed è forse proprio questa una delle curiosità più interessanti della vicenda: un vino che porta nel nome Vittoria e rappresenta uno dei simboli enologici del Sud-Est siciliano può nascere anche sulle colline del Nisseno, purché all’interno di quell’area storica e produttiva delimitata dalle regole della DOCG.

Due generazioni e una scommessa sulla Sicilia

Ma al di là delle denominazioni, resta soprattutto la storia personale.

Il nonno che torna dopo una vita costruita all’estero e il nipote che, anziché partire definitivamente, sceglie di rientrare. Due percorsi opposti che finiscono per incontrarsi nello stesso punto: la convinzione che sia ancora possibile costruire un’impresa agricola competitiva in Sicilia.

Tra le altre etichette dell’azienda ci sono Battichiè, Nero d’Avola Riserva Sicilia DOC, Disiato, Frappato Sicilia DOC, e la linea di spumanti Rosemosse. Anche i nomi dei vini sono legati ai ricordi familiari e alla storia personale dei Navarra.

Quella di Totò Navarra diventa così più di una storia di ritorno. È il racconto di un uomo che, raggiunta un’età nella quale normalmente si pensa a rallentare, ha deciso invece di ricominciare da una terra che aveva lasciato molti anni prima.

E nel suo nuovo percorso c’è anche un pezzo della storia vitivinicola legata al Ragusano: quel Cerasuolo di Vittoria che porta il nome della città ipparina ma che, per disciplinare, attraversa territori e confini provinciali molto più ampi.

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