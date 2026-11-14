Suini abbattuti dall’Asp di Ragusa, le associazioni: «C’era un santuario pronto»

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Quattro suini sono stati abbattuti dal Servizio veterinario dell’Asp di Ragusa, mentre un quinto sarebbe morto ancora prima dell’intervento. Gli animali, detenuti da un privato senza documentazione identificativa, erano a rischio di abbattimento: LAV e altre associazioni del territorio avevano proposto una soluzione alternativa, che secondo loro non ha avuto risposta prima dell’esecuzione dell’ordinanza.

Le associazioni raccontano di essersi attivate nei giorni scorsi e che, al momento dei primi contatti con il responsabile del Servizio veterinario, gli animali erano ancora vivi. Hanno poi inviato via Pec una proposta: trasferire i suini, d’accordo con l’autorità veterinaria e nel rispetto delle condizioni sanitarie, in una struttura idonea in provincia di Ragusa per gli accertamenti e la quarantena, e poi in un santuario già disponibile ad accoglierli, escludendoli definitivamente dalla filiera alimentare.

Secondo le associazioni, prima dell’abbattimento non è arrivato alcun riscontro formale dall’Asp; solo ieri, in una telefonata con il legale della LAV, l’amministrazione avrebbe confermato l’esecuzione dell’ordinanza.

«Al momento dei nostri primi contatti gli animali erano vivi e avevamo presentato via Pec una proposta concreta, che avrebbe consentito di sottoporli agli accertamenti sanitari e alle necessarie misure di biosicurezza – dichiarano le associazioni –. Riteniamo particolarmente grave che tale proposta non abbia ricevuto riscontro prima dell’esecuzione dell’uccisione».

Le associazioni presenteranno una richiesta formale di accesso agli atti per conoscere le motivazioni sanitarie e amministrative dell’abbattimento e le circostanze della morte del quinto animale, e valuteranno «ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti». Il comunicato è firmato da Stop Animal Crimes Ragusa, LAV Ragusa, Community Insieme per gli Invisibili e Flavia Trovato.

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