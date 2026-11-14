Il mezzo entra subito nella flotta del Presidio territoriale di emergenza: alla consegna istituzioni, Asp, Seus 118 e operatori sanitari.
Acate e Giarratana, dalla Regione oltre 62mila euro per saldare i debiti
14 Nov 2026 12:15
Acate e Giarratana hanno i conti da risanare e debiti ancora da pagare. Per aiutarli, la Regione ha previsto contributi per poco più di 62mila euro. Le quote previste sono 48.282,39 euro per Acate e 13.999,81 per Giarratana.
Entrambi i Comuni hanno approvato nel 2025 un piano di riequilibrio, il programma con cui affrontare le difficoltà di bilancio e riportare i conti in equilibrio. Il contributo serve a coprire debiti già compresi in quei piani e ancora da pagare nel 2026.
Il denaro ha dunque una destinazione vincolata: non può essere utilizzato liberamente per nuove spese. I Comuni dovranno documentare quali debiti hanno pagato e attestare l’uso delle risorse.
Le somme fanno parte di un fondo regionale da cinque milioni di euro per i Comuni siciliani ammessi. Il riparto ha stabilito le quote da assegnare; il versamento ai Comuni è un passaggio successivo.
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