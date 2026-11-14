Vittoria, “Angelo Custode”: aziende e cittadini per salvare i cani del canile

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Salvare i cani del canile di Vittoria con un gesto concreto, che aiuta gli animali e allo stesso tempo alleggerisce le casse comunali. È l’idea del Progetto “Angelo Custode”, lanciato dai volontari di Vittoria insieme all’associazione animalista Protect the dog, che rivolgono un appello a cittadini e aziende.

I volontari descrivono una situazione critica: il canile di Vittoria ospita cani sani e adottabili, vittime di abbandono, mentre per quelli trasferiti in strutture fuori provincia, raccontano, i giorni scorrono in un box senza visibilità e senza possibilità di adozione. Per i cani rimasti, sostengono, l’unica via è uscire dalle strutture e trovare una famiglia.

Il ruolo delle aziende. Imprese, professionisti, attività e associazioni possono scegliere l’adozione a distanza di un cane detenuto fuori provincia, aiutandolo a uscire dal canile e a trovare una famiglia. La donazione, deducibile fiscalmente, copre le spese sanitarie e di cibo fino all’adozione presso un posto sicuro, offerto gratuitamente da due persone, dove il cane avrà maggiore visibilità e spazi più dignitosi. All’azienda andrà l’attestato ufficiale di “Azienda Angelo Custode”.

Il ruolo dei cittadini. L’appello è rivolto anche alle famiglie: i cani del canile di Vittoria, spiegano i volontari, hanno già completato le prassi sanitarie e sono seguiti dai volontari, e chi li accoglierà avrà supporto gratuito durante l’inserimento. I cittadini sono invitati a visitare il canile. Chi non verrà adottato rischia il trasferimento in un canile lontano.

Un vantaggio per la città. Ogni adozione, diretta o a distanza, interrompe il pagamento delle rette di mantenimento a carico del Comune, con un risparmio per le casse comunali che potrà essere reinvestito nei servizi.

Foto di Csaba Nagy da Pixabay



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