Minori a rischio a Vittoria: il nuovo Garante dei Diritti dell’Infanzia è Rosa Perupato

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Nuovo Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Vittoria. ISi tratta di Rosa Perupato. Il comune aveva indetto un avviso pubblico per nominare il nuovo Garante, dopo la rinuncia di Calogero Termini. La scelta è caduta su Perupato.

La nomina del nuovo Garante è particolarmente importante a Vittoria, città dove le problematiche relative ai minori sono più pressanti. Vittoria è la città con il maggiore tasso di abbandono scolastico, ma anche la città dove si verifica il maggior numero di reati commessi da minori: un dato storico che ha accompagnato gli ultimi decenni, ma che negli ultimi anni anche riguarda anche minori stranieri.

Il Garante infatti – come prevede la legge varata in Italia nel 2011 – si occupa mdi tutto questo e ha tra l’altro il compito di segnalare alle autorità giudiziarie eventuali situazioni di disagio, di abbandono e punta a garantire il diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione e alla salute.

Docente in pensione, originaria della provincia di Cosenza, Rosa Perupato ha insegnato nella scuola primaria Caruano. É stata a lungo impegnata in politica e nella società civile. Esponente del Partito Democratico, è stata per alcuni anni presidente dell’Assemblea di partito a Vittoria.

Ha fondato, insieme ad altre donne, l’associazione “Il Filo di Seta”, prima associazione cittadina per il contrasto alla violenza sulle donne. E’ stata anche presidente della Consulta Femminile.

A livello associativo, è stata anche presidente della Fidapa per un biennio.

Il comune di Vittoria ha varato per la prima volta l’Ufficio del Garante nel 2022 e aggiornando il regolamento nel 2026. Rosa Perupato è stata nominata per cinque anni, ma il mandato cessa di fatto con la conclusione del mandato del sindaco. Il mandato di Perupato non dovrebbe quindi andare oltre gli 8-9 mesi, salvo rinnovo. “La tutela dei bambini, degli adolescenti e degli anziani rappresenta un obiettivo fondamentale della mia azione amministrativa – ha detto Aiello – Con la nomina del Garante dotiamo la città di uno strumento importante di ascolto, tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

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