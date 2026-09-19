Nuovi agenti di polizia nel Ragusano: un dato positivo ma i numeri vanno letti bene

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In questi sono state diffuse notizie note stampa in cui sono stati comunicati implementazioni di agenti di polizia in provincia di Ragusa. Notizie che fanno ben sperare sulla costante attenzione che le istituzioni pongono per garantire la sicurezza del nostro territorio. Sui nuovi arrivi e non ci sono dubbi ma per capire quanto cambieranno davvero gli organici della Polizia di Stato in provincia di Ragusa bisogna distinguere tra agenti assegnati e reale incremento del personale. È qui che i numeri raccontano una storia un po’ diversa dagli annunci. Nel complesso sono tredici le nuove unità che determinano un effettivo rafforzamento degli organici in provincia: otto presteranno servizio presso la Questura di Ragusa, mentre cinque rappresentano l’aumento netto del personale del Commissariato di Comiso.

A Comiso e il dibattito sui numeri

A Comiso, infatti, gli agenti arrivati sono materialmente dieci, ma cinque servono a sostituire colleghi trasferiti o andati in pensione. Il saldo effettivo è dunque di cinque poliziotti in più. La stessa Questura ha confermato che i nuovi innesti determinano un incremento di cinque unità nell’organico del Commissariato, consentendo di rafforzare le attività di controllo e prevenzione sul territorio. Una parte delle precedenti unità di Comiso era stata inoltre destinata all’aeroporto, dove l’aumento del traffico aveva reso necessaria una maggiore presenza della Polizia. Il questore Salvatore Fazzino, durante la visita in municipio con i nuovi agenti, ha spiegato che l’obiettivo è garantire pattuglie più costanti e una maggiore capacità di presidio del territorio. Sui nuovi agenti destinati a Comiso è intervenuto anche Salvo Liuzzo, che ha invitato a leggere i numeri tenendo conto anche delle uscite registrate negli ultimi mesi. Liuzzo sostiene che per parlare di un vero rafforzamento, gli ingressi devono essere superiori ai pensionamenti e ai trasferimenti. Il Comune, dal canto suo, ha accolto favorevolmente il potenziamento. Durante l’incontro con il questore, l’Amministrazione ha sottolineato come una presenza più consistente delle forze dell’ordine possa incidere sia sulla sicurezza effettiva sia sulla sua percezione da parte dei cittadini.

A Vittoria sette arrivi, ma l’organico non cresce

Situazione diversa a Vittoria, dove sono stati presentati sette nuovi agenti destinati al Commissariato di Pubblica Sicurezza. In questo caso, tuttavia, le nuove unità subentrano a personale che negli ultimi mesi ha lasciato il Commissariato per trasferimenti o altre ragioni. Il risultato è quindi un sostanziale mantenimento dell’organico esistente: sette arrivi, ma nessun incremento netto del personale disponibile. Sul versante politico, il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi ha definito l’arrivo dei sette agenti a Vittoria un segnale dell’attenzione del Governo e del Ministero dell’Interno nei confronti del territorio, auspicando ulteriori potenziamenti degli organici e una maggiore collaborazione tra le diverse forze impegnate sul fronte della sicurezza.

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