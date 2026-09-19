Ragusa piange Carmela Cascone, conosciuta da tutti come “Melina”

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Si è spenta serenamente a Ragusa, munita dei conforti religiosi, Carmela Cascone, conosciuta da tutti come “Melina”. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, parenti e quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla nel corso degli anni.

A darne il triste annuncio sono la sorella Enza, i cognati Turi e Gina, i nipoti Simona con Orazio, Alessandra con Gianni, Giuseppe, Antonella con Rosario, Laura con Carmelo e Salvatore con Alessandra, insieme ai pronipoti e a tutti i parenti.

Il corteo funebre muoverà domenica 20 settembre 2026 alle ore 9.15 dall’abitazione della defunta, in via Padre Anselmo 23, a Ragusa. I funerali saranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale del Beato Clemente Marchisio, alle Giuseppine.

La famiglia ringrazia fin d’ora quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

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