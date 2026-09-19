Volley Modica NextGen: Michela Brioli nuova Team Manager, apre nuovo capitolo della sua vita

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Bergamasca di nascita, ma modicana d’adozione, Brioli rappresenta una figura che conosce profondamente il mondo della pallavolo e le dinamiche legate alla formazione dei giovani. Un’esperienza maturata prima sul taraflex e che adesso sarà messa a disposizione del nuovo progetto biancoazzurro.

Ex palleggiatrice con una carriera di rilievo alle spalle, durante la quale ha avuto modo di confrontarsi anche con la Serie A, Michela Brioli può vantare nel proprio palmarès anche due scudetti giovanili, conquistati con due realtà storicamente importanti della pallavolo italiana come Foppapedretti Bergamo e Volley Bassano del Grappa.

Dopo aver concluso la carriera da giocatrice e dopo l’esperienza con la PVT Modica, Brioli ha scelto di continuare il proprio percorso nel mondo della pallavolo, questa volta in una veste diversa.

Il suo nuovo incarico riguarderà il coordinamento organizzativo del settore giovanile e della Serie C della Volley Modica. Sarà una figura di raccordo tra dirigenza, staff tecnico, atleti e famiglie, con l’obiettivo di rendere ancora più strutturato il percorso di crescita delle giovani generazioni biancoazzurre.

Un progetto che parte dai più piccoli, dall’S3, e arriva fino alla Serie C, con l’intenzione di creare continuità all’interno del movimento e accompagnare gli atleti nelle diverse fasi della loro crescita sportiva.

«Ci sono storie che non finiscono, a volte si cambia solo ruolo», sono le prime parole di Michela Brioli da Team Manager della Volley Modica NextGen.

«Dopo tanti anni vissuti sul campo, per me inizia un nuovo capitolo alla Volley Modica. Sono felice e super entusiasta di ricoprire il ruolo di Team Manager di tutto il settore giovanile, partendo dai più piccoli della S3 fino alla Serie C».

Un incarico che, nelle parole della nuova Team Manager, va ben oltre il semplice ruolo societario.

«Per me questo non è solo un incarico, ma è anche la possibilità di continuare a vivere quella che è stata e continuerà a essere una parte importante della mia vita».

Infine, il ringraziamento alla società per la fiducia accordata: «Ringrazio la società per la fiducia e per avermi dato la possibilità di far parte di questa realtà così grande nel territorio siciliano, anzi nell’unica realtà siciliana con una squadra di Serie A».

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