Un trasferimento sanitario urgente da Comiso a Milano, organizzato per consentire a un paziente ricoverato in Rianimazione a Modica di tornare nella struttura dove era stato sottoposto a un intervento di cardiochirurgia. È quanto avvenuto nella giornata di ieri, 15 settembre, con un volo dell’Aeronautica Militare disposto dalla Prefettura di Ragusa. Il paziente, già operato […]
In balia del maltempo salvati 34 minori al largo di Pozzallo
20 Set 2026 08:06
Tanti, tantissimi minori, nessuna donna; erano in mare su un natante raggiunto dalla motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325, a 80 miglia a sud di Pozzallo. Infreddoliti. Il maltempo che ha colpito in questi giorni, con un brusco calo delle temperature ha reso ancora più urgente la ricerca del barchino sul quale viaggiavano, e il salvataggio. Sono arrivati a Pozzallo alle prime luci dell’alba: 61 uomini e 34 minori tutti maschi. Al porto, ad attenderli, il dispositivo di accoglienza predisposto dalla Prefettura di Ragusa. Doppio controllo medico a cura dell’Usmaf, sanità marittima, e dell’Asp, Azienda sanitaria provinciale, con i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta. In banchina anche Fondazione Migrantes e Protezione civile. Le nazionalità di provenienza dei migranti sono Bangladesh, Eritrea, Egitto e Sudan. Sarebbero partiti due giorni fa dalla Libia. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero. Al termine dello sbarco sono stati tutti trasferiti all’hot spot di Pozzallo
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