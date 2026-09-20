In balia del maltempo salvati 34 minori al largo di Pozzallo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Tanti, tantissimi minori, nessuna donna; erano in mare su un natante raggiunto dalla motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325, a 80 miglia a sud di Pozzallo. Infreddoliti. Il maltempo che ha colpito in questi giorni, con un brusco calo delle temperature ha reso ancora più urgente la ricerca del barchino sul quale viaggiavano, e il salvataggio. Sono arrivati a Pozzallo alle prime luci dell’alba: 61 uomini e 34 minori tutti maschi. Al porto, ad attenderli, il dispositivo di accoglienza predisposto dalla Prefettura di Ragusa. Doppio controllo medico a cura dell’Usmaf, sanità marittima, e dell’Asp, Azienda sanitaria provinciale, con i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta. In banchina anche Fondazione Migrantes e Protezione civile. Le nazionalità di provenienza dei migranti sono Bangladesh, Eritrea, Egitto e Sudan. Sarebbero partiti due giorni fa dalla Libia. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero. Al termine dello sbarco sono stati tutti trasferiti all’hot spot di Pozzallo

© Riproduzione riservata