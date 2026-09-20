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In balia del maltempo salvati 34 minori al largo di Pozzallo

20 Set 2026 08:06
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Tanti, tantissimi minori, nessuna donna; erano in mare su un natante raggiunto dalla motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325, a 80 miglia a sud di Pozzallo. Infreddoliti. Il maltempo che ha colpito in questi giorni, con un brusco calo delle temperature ha reso ancora più urgente la ricerca del barchino sul quale viaggiavano, e il salvataggio. Sono arrivati a Pozzallo alle prime luci dell’alba: 61 uomini e 34 minori tutti maschi. Al porto, ad attenderli, il dispositivo di accoglienza predisposto dalla Prefettura di Ragusa. Doppio controllo medico a cura dell’Usmaf, sanità marittima, e dell’Asp, Azienda sanitaria provinciale, con i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta. In banchina anche Fondazione Migrantes e Protezione civile. Le nazionalità di provenienza dei migranti sono Bangladesh, Eritrea, Egitto e Sudan. Sarebbero partiti due giorni fa dalla Libia. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero. Al termine dello sbarco sono stati tutti trasferiti all’hot spot di Pozzallo 

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