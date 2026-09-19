Ieri sera in pigiama a Modica per stare accanto alle famiglie dei bambini malati di tumore

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Pigiami, sorrisi e tanta solidarietà hanno attraversato ieri sera il cuore di Modica. La città ha risposto con entusiasmo alla Pigiama Run 2026, la camminata benefica organizzata da LILT Ragusa e patrocinata da AVIS Modica, dedicata al sostegno delle famiglie dei bambini malati di tumore.

L’appuntamento ha preso il via alle 18 nell’atrio di Palazzo San Domenico, dove si sono ritrovate famiglie, ragazzi e bambini per l’ottava edizione nazionale della manifestazione. Un’iniziativa nata nel 2019 per volontà della LILT di Milano e oggi organizzata contemporaneamente in oltre 40 città italiane.

A Modica non è mancata la presenza dei volontari LILT, guidati dalla presidente Maria Teresa Fattori, e del direttivo di AVIS Modica, con il presidente Luca Hanna. Presenti anche la sindaca Maria Monisteri e la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, a conferma della vicinanza delle istituzioni cittadine alla manifestazione.

Dopo il ritrovo davanti al Comune, i partecipanti hanno percorso Corso Umberto, dando vita a un piccolo corteo colorato che ha trasformato il centro cittadino in una grande festa di solidarietà. Una passeggiata semplice nel gesto ma dal forte significato simbolico, pensata per ricordare che nessuna famiglia dovrebbe affrontare da sola il percorso della malattia oncologica pediatrica.

«Vedere famiglie, ragazzi e bambini scendere in strada, con leggerezza ma con un pensiero serio nel cuore, è la dimostrazione più bella di cosa significhi davvero fare comunità», ha sottolineato il direttivo di AVIS Modica, ringraziando LILT Ragusa e tutti i partecipanti.

Per AVIS Modica, la Pigiama Run rappresenta anche un’ulteriore occasione per ribadire il proprio impegno sul territorio e la collaborazione con le realtà che operano quotidianamente nel campo della salute e della solidarietà.

Soddisfazione è stata espressa anche dagli organizzatori di LILT Ragusa, che hanno evidenziato la crescente partecipazione alla manifestazione in provincia. Le quote raccolte attraverso le iscrizioni, insieme ai contributi degli sponsor, saranno destinate al sostegno delle famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di oncologia pediatrica.

Una serata di festa, dunque, ma soprattutto un messaggio collettivo: Modica c’è e sceglie di esserci accanto ai bambini e alle loro famiglie.

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