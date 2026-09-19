Playa Grande, quello chalet sulla spiaggia potrebbe avere i giorni contati: cosa sta per succedere

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Per lo chalet solarium di Playa Grande strada tutta in salita. Si và verso lo smontaggio.

La conferenza dei servizi si esprime in maniera negativa sulla richiesta di collocazione di pedane in legno da arredare con sdraie, ombrelloni e verde ornamentale collocato con vasi amovibili su una superficie di 600 metri quadrati per un periodo di 30 giorni a partire da questo mese di settembre nella spiaggia ovest di Playa Grande. Un passo, questo, che porta diritto ad un’ordinanza che dovrebbe emanare il Comune di Scicli per smontare quanto di già è stato realizzato. Atteso in questi giorni il provvedimento del sindaco Mario Marino che dovrebbe intimare lo smontaggio di quanto realizzato in riva al mare, in una delle zone più incontaminate della costa iblea, poco distante dalla foce del fiume Irminio al limite con la Riserva naturale, un’area ricadente all’interno del Sito di Importanza Comunicataria ITA 0800001.

Il primo cittadino, infatti, dovrebbe firmare un’ordinanza, alla quale stanno lavorando gli uffici forti del parere negativo della conferenza dei servizi con la quale viene intimata alla ditta esecutrice dell’opera la rimozione di quanto realizzato. Un’opera che, dalla sua entità, rappresenta un forte impatto ambientale nella zona proprio in riva al mare. Se poi si guarda ad un possibile uso di cucine e di chioschi nella struttura in fase di costruzione è chiaro che il campanello di allarme continuamente è in azione. Gli abitanti ed i villeggianti di Playa Grande hanno avuto e continuano ad avere delle forti perplessità sull’impatto negativo che una tale struttura andrebbe ad avere nel villaggio della quiete come da sempre è stata considerata Playa Grande con la sua struttura urbanistica fra aree verdi, strade e villette isolate. Senza parlare della presenza di una struttura proprio vicina alla foce di un canalone di bonifica che andrebbe a nascere proprio nelle adiacenze e che attraversa il villaggio lateralmente alla fiancata ovest del centro abitato e vicina alla foce del più famoso fiume Irminio.

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